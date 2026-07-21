Cem Yılmaz’dan dizilere, Türkiye’den Avrupa’ya: Kispet atölyesinde yoğun mesai başladı! Doğmamış çocuklara bile sipariş alıyorlar

Mesleğe duyduğu ilgi sayesinde ustalaştığını ifade eden Keleş, "Ustam Uğur Kesen bu işi İrfan Şahin'den öğrendi ve 2000 yılında bu atölyeyi açtı. Ben de okuldan çıkar çıkmaz atölyeye gelerek işi öğrendim. Şimdi ustalık yapıyorum. İleride ben de bir çırak yetiştirerek bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Amacımız yeşil sahaları kispetsiz bırakmamak. Güreşe olan ilgi her geçen yıl artıyor. Ata sporuna gönül veren aileler, çocukları için küçük yaşlarda kispet yaptırıyor. Hatta henüz doğmamış çocukları için bile sipariş verenler oluyor. Yaklaşık 10 gün önce doğmamış çocuğu için kispet isteyen bir müşterimize sipariş hazırladık. Bu talepler, ata sporuna verilen değeri gösteriyor" diye konuştu.