Dünya raflarına yolculuk başladı: Malatya kayısısında ihracat sezonu açıldı

Kayısı üreticisi İbrahim Özhan ise geçen yıl yaşanan üretim kayıplarının ardından bu sezonun üreticiler için umut verdiğini ifade ederek, "Hasat yaklaşık üç gündür devam ediyor. Ürünün olması hem üreticiye hem de bölgede çalışan binlerce mevsimlik tarım işçisine gelir kapısı oluşturuyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.