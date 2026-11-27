Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 101,3 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerine ulaştı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'ün üzerinde değer alması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'ün altında kalması ise kötümserliği gösteriyor.