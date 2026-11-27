Yatırımcıların yapay zeka hisselerine yeniden yönelmesi, satış baskısının hakim olduğu kasım ayında toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu alandaki sermaye harcamalarının devam etmesi piyasalardaki iyimser havayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Fed, aralık ayında faiz artıracak mı?

Bununla birlikte, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki belirsizliğin sürmesine yol açıyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artışla yüzde 4,92'ye çıktı. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması ve nisan ayına kadar bir faiz artırımı daha yapma ihtimalinin fiyatlanmasıyla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,8 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsunda yükseliş

ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) ülkede enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik öngörüleri destekliyor.

Altının onsu ise yüzde 2 artışla 3 bin 638 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların yapay zeka hisselerinde sert satışların yaşandığı dönemlerde zararlarını karşılamak veya nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın pozisyonlarını kapattıklarını belirterek, yapay zeka hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde altın fiyatlarında da pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de Şükran Günü dolayısıyla pay piyasalarında işlem yapılmadı

Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıların, petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla dün yüzde 2,1 artışla 96,6 dolara çıkan ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı bugün yatay seyrediyor.

Bu arada ABD'de dün Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları ve tahvil piyasalarında işlem gerçekleşmedi. ABD'de piyasalar bugün ise yarım gün açık olacak. Ülkede endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yukarı yönlü revize edilen üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından, seçimden önce yayımlanan ekonomik verilerin "sahte" olduğunu öne sürerek, bu durumun soruşturulmasını istedi.

Avrupa borsaları pozitif bir seyir izledi

Avrupa borsaları, ABD’nin son gümrük vergisi önerilerinin başlangıçta endişe edilenden çok daha az etkisinin olacağına dair öngörülerle dün pozitif seyretti.

Bu arada Brüksel'de bir araya gelen Avro Bölgesi liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un isminde uzlaştı.

Hernandez de Cos'un, atama sürecinin tamamlanmasının ardından şubatta görevi Christine Lagarde'dan devralması bekleniyor.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 28-29 Ekim'de gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda Konseyin, eylül ayındaki bir önceki toplantıya kıyasla enerji piyasalarındaki koşulların kötüleştiğine dikkati çekerek, enerji fiyatlarındaki son artışın enflasyon üzerindeki kalıcı baskı riskini artırdığını vurguladığı belirtildi.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yaklaşık 2 bin tüketiciyle yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda eksi 30,9 puan olan Tüketici Güven Endeksi aralık ayı için bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak eksi 30,2 puana yükseldi. Piyasalarda beklenti, endeksin eksi 30 puan seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu arada, İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in, Alman rakibi Commerzbank'ı devralma planına son düzenleyici onayı da Polonya Mali Denetleme Kurumundan geldi.

UniCredit'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Fed ve Alman Federal Bankacılık Denetleme Kurumunun (BaFin) yeşil ışık yaktığı devralma işlemi, Polonya'daki düzenleyici kurumun da onay vermesiyle tüm yasal izinleri tamamladı.

Onayın ardından UniCredit, Frankfurt merkezli Commerzbank yönetiminden olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemesini talep etti.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, kamu borcu baskıları ve yapay zeka şirketlerinin gelecekteki kazançlarına yönelik dalgalı beklentilerin küresel finansal sistemdeki kırılganlıkların aynı anda ortaya çıkma riskini artırdığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Ayrıca AB üyesi 27 ülkenin liderleri, Birliğin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin boyutu konusunda anlaşma sağlayamadı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke daha fazla kesinti isterken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önerilen kesintilerin Avrupa’nın ABD ve Çin karşısındaki rekabet gücünü zayıflatacağını belirtti. Liderler bütçeyi 17 Aralık'ta yeniden ele alacak.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının azalması ve ABD ile ilgili ticari gerilimlere yönelik endişelerin hafiflemesi yeni günde Asya piyasalarını da pozitif etkiliyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da kasım ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın çekirdek Tokyo TÜFE yıllık bazda yüzde 2,9 ile Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Söz konusu veri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırması yönündeki beklentileri güçlendirdi. Çin'de ise sanayi karları ekim ayında yıllık bazda yüzde 20,1 artarak mayıs ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Öte yandan Çin ekonomi yönetiminin piyasaları istikrara kavuşturmak için ilave politikaları devreye sokacağına dair haberler Çin borsasında risk iştahını artırdı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,9 değer kazandı.

BDDK Başkanı belli oldu

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 10.743,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,80 geriledi.

Dolar/TL dünü yatay seyirle 50,6777'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 50,7780'den işlem görüyor.

"Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler bugün gerçekleşecek"

Öte yandan Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin bugün itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını belirtti.

131 fonun 122'sine 199,25 milyar lira ödemenin gerçekleşmiş olacağını ifade eden Yılmaz, aşağı yukarı 200 milyar liraya yakın ödemenin bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yılmaz, pazartesi reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini belirterek, "Reel sektörün içinde bulunduğu şartlara taleplerine kayıtsız kalma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." dedi.

Şimşek, vatandaşların Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopajı düşürmeleri gerekiyorsa düşüreceklerini belirterek, bu konuda Merkez Bankasıyla aynı yerde olduklarını söyledi.

Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sı yerine yüzde 90’ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Banka ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB finansal istikrar raporu

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları