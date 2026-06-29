Emekli maaş zammı 2026: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte zam senaryoları...

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışı kesinlik kazanacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Temmuz zammı sonrası maaşlar kaç TL'ye yükselecek?" soruları da yanıt arıyor.

İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...