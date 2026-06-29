Emekli maaş zammı 2026: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte zam senaryoları...

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışı kesinlik kazanacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Temmuz zammı sonrası maaşlar kaç TL'ye yükselecek?" soruları da yanıt arıyor.
İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Haziran ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memurların temmuz zammında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Verilerin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca kişinin maaş artış oranı belli olacak.
Emekli ve memurların temmuz ayı zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla belli oluyor.
2 Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Beş aylık enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranındaki zam şimdiden netleşti.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 7’lik toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşacak enflasyon farkından da yararlanacak.
3 Olası zam senaryoları neler?
Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1,36 gelmesi durumunda, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19'a yükselmesi öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 18,19 zamlı alacak.
Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 6,48 olması öngörülüyor. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik artışla birlikte toplam zam oranının ise yüzde 13,93'e ulaşacağı tahmin ediliyor.
4 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bu zam senaryosuna göre en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 511 liraya yükselmesi bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ise 23 bin 650 lira seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
5 Masadaki diğer zam senaryoları neler?
Haziran enflasyonunun yüzde 2,05 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda farklı bir zam tablosu ortaya çıkacak.
Bu ihtimale göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14,71 oranında zam alacak. Böylece en düşük memur maaşının 70 bin 994 liraya, en düşük emekli aylığının ise 23 bin 800 liraya yükselmesi bekleniyor.
6 En düşük emekli maaşı 25 bin TL olur mu?
6 aylık enflasyon farkının yüzde 25'e ulaşması durumunda, en düşük emekli maaşının yaklaşık 5 bin liralık artışla 25 bin lira seviyesine çıkması öngörülüyor.
7 Emekli ve memur maaş zammı nasıl hesaplanıyor?
Emekli ve memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşme artışı ile oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.