Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık zam oranı netleşirken, nihai zam oranının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
1 Mayıs ayı enflasyonu ne kadar oldu?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,7, yıllık ise yüzde 32,61 arttı.
2 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak hesaplandı. Mayıs ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 oldu. Bu verilerle birlikte yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 16,61 seviyesine yükseldi.
3 SGK ve Bağ-Kur emekli ne kadar zam alacak?
Beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı şimdiden yüzde 16,61 olarak şekillendi.
Aylık 20 bin TL maaş alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin geliri, ilk 5 aylık dönemde kesinleşen zam oranı esas alındığında temmuz ayında yaklaşık 23 bin 322 TL'ye yükselecek.
4 SGK ve Bağ-kur kesin zam oranı haziran enflasyon verileriyle belli olacak
SGK ve Bağ-kur emeklilerinin kesin zam oranı haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek.