TÜİK tarafından açıklanan verilere göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak hesaplandı. Mayıs ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 oldu. Bu verilerle birlikte yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 16,61 seviyesine yükseldi.