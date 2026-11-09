Emekliye seyyanen zam 2027: Seyyanen zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027'de emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, seyyanen artış ve refah payına ilişkin beklentiler de gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun dört aylık bölümü netleşti. Kalan iki aylık verinin açıklanması beklenirken, ek ödeme ihtimalleri de merak ediliyor.
Peki, 2027'de emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Refah payı ve yüzde 15 ek ödeme konusunda resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 Seyyanen zam düzenlemesi ne zaman netleşecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen çalışmada seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiğini belirtti. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade eden Şimşek, artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınabileceğini söyledi.
Şimşek, 2027 yılına yönelik düzenlemenin teknik hazırlıklarının sürdüğünü ve büyük olasılıkla aralık ayında netleşeceğini açıkladı. Zam tutarı ve uygulama tarihine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
2 Zam tutarı emekliye göre değişebilir
Şimşek, seyyanen zamda herkese aynı tutarda artış yapılması yerine, emeklilerin yaşına ve ödedikleri prime göre farklı tutarların belirlenmesini daha adil bulduklarını ifade etti. Bu yöndeki seçeneğin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu vurguladı.
3 2027 Seyyanen zam ne kadar olacak?
Bakan Şimşek, çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında farklı kurum ve bakanlıkları da kapsadığını belirterek hazırlıklar sonuçlanmadan herhangi bir tutar açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti.
4 Emekliye seyyanen zam ne zaman belli olacak?
Bakan Şimşek, çalışmanın büyük olasılıkla aralık ayında sonuçlanacağını ve bütçe görüşmelerinin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulmasını beklediğini belirtti.
5 2027 emekli zammı ne kadar olacak?
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2027 Ocak emekli zammı için dört aylık enflasyon oranı yüzde 8,28 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları altı aylık enflasyona göre belirlenirken, memur emeklilerinin zam hesabında toplu sözleşme hükümleri de etkili olacak.
Yıl sonu beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 seviyesinde artış öngörülüyor. Kesin zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
6 Emekliye yüzde 15 ek ödeme ve refah payı gündemde
Emekli maaşlarına yönelik hazırlıklar kapsamında, ortalama yüzde 15 oranında ek ödeme yapılmasını öngören bir formül de değerlendiriliyor. Yaklaşık 1,1 trilyon liralık ek kaynak gerektireceği hesaplanan bu modelde, ödeme miktarlarının yaş ve prim gün sayısına göre farklı kademelerde belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Çalışmalarda emeklilere refah payı verilmesine ilişkin seçenekler de ele alınıyor.
7 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2027?
Mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 10 zam yapılması halinde yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Bu tutara yüzde 15 ek ödeme de eklenirse en düşük aylık yaklaşık 29 bin 793 TL'ye ulaşabilecek.
Memur emeklilerinde ise yüzde 8 zam senaryosuna göre en düşük maaşın 34 bin 50 TL'ye, yüzde 15 ek ödeme yapılması durumunda ise yaklaşık 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. Söz konusu hesaplamalar henüz kesinleşmeyen zam ve ek ödeme senaryolarına dayanıyor.