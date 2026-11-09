Emekliye seyyanen zam 2027: Seyyanen zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027'de emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, seyyanen artış ve refah payına ilişkin beklentiler de gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun dört aylık bölümü netleşti. Kalan iki aylık verinin açıklanması beklenirken, ek ödeme ihtimalleri de merak ediliyor.

Peki, 2027'de emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Refah payı ve yüzde 15 ek ödeme konusunda resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...