Emlak Katılım'dan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım için devralma başvurusu

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın paylarının devrine yönelik resmi sürecin başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda gerekli başvuruların tamamlandığı belirtildi.

"Gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır"

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasını takiben;

Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.

İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."