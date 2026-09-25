Yapay zeka imzası borsayı salladı: Anthropic ile 12 milyar dolarlık iş ilişkisini duyuran şirketin hisseleri fırladı

Bulut altyapısı ve güvenlik şirketi Akamai Technologies, yapay zeka girişimi Anthropic ile 7 yıllık dev bir bulut hizmetleri anlaşması imzaladığını duyurdu.

Sözleşmeye göre Anthropic, yapay zeka modellerinin işlemci yüklerini ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Akamai’ye 11,6 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Anlaşmanın kapsadığı hizmetlerin ilerleyen dönemde 9 milyar dolar daha genişletilerek toplam tutarın 20 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Duyurunun ardından hisseleri yüzde 20 değer kazandı

İş birliği kapsamında Akamai, Anthropic’e yüzde 5’e kadar hisse satın alma hakkı veren bir opsiyon sundu. Şirket, gerekli altyapıyı sağlamak için toplamda 5,5 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı ve tedarik zinciri bileşenlerini güvenceye almak adına 2026 yılı sermaye harcamalarını 1,7 milyar dolar artırmayı planlıyor. Duyurunun ardından Akamai hisseleri borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı.

Akamai’nin kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Tom Leighton, "Anthropic yapay zeka devrimini ileriye taşıyor ve yapay zeka altyapısını ölçekli bir şekilde kurmak ve işletmek için Akamai’nin kabiliyetlerini seçmiş olmalarından heyecan duyuyoruz. Genişleyen küresel erişim ağımız, dünyanın en büyük işletmelerine hizmet verme konusundaki yıllara dayanan deneyimimizle birleşerek bizi güvenli ve sorumlu yapay zeka uygulamaları ile iş yükleri için altyapı sağlayıcısı konumuna getiriyor" dedi.