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Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarına yanıt verdi.

Ekonomist
Ekonomist
Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa edeceği yönünde gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır"

Bakan Şimşek, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.

Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

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