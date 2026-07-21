eSIM pazarı büyüyor

Tatil sezonun da etkisiyle yurtdışı seyahatlerinde artış gözleniyor. Tatil bütçesinde maliyetlerden biri olan mobil iletişim konusunda çözümlerin sunan eSIM pazarı da bu paralelde büyüyor.

GetSimLess kurucusu Ufuk Can Ay'a göre, son bir yılda hızlanan bu değişim yalnızca bireysel tatilcilerle sınırlı kalmıyor; iş seyahati yapan profesyoneller ve şirketler de mobil iletişim maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirmek için dijital hat çözümlerini tercih ediyor.



Maliyet avantajı tercihleri değiştiriyor

Platformun bugün 80'den fazla ülkede hizmet verdiğini belirten Ay, kullanıcı sayısının geçen yıla kıyasla iki katın üzerinde arttığını ifade ediyor. Yaz aylarında talebin daha da yükseldiğini söyleyen Ay, özellikle bir haftalık seyahatlerde dijital hat çözümlerinin mobil iletişim harcamalarını önemli ölçüde azaltabildiğini ve bunun seyahat bütçeleri açısından hissedilir bir avantaj oluşturduğunu dile getiriyor.

Seyahat deneyimini değiştiren unsurlardan biri de kullanım kolaylığı. Fiziksel SIM kart değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran eSIM teknolojisi sayesinde kullanıcılar, mevcut telefon numaralarını koruyarak birkaç dakika içinde yeni ülkede internet erişimine sahip olabiliyor. Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahat planlarında bu esnekliğin önemli bir tercih nedeni haline geldiği belirtiliyor.



Kurumsal tarafta da talep artıyor

Dijital dönüşümün etkisi kurumsal seyahatlerde de hissediliyor. Şirketler, çalışanlarının yurt dışı bağlantı giderlerini daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla eSIM tabanlı çözümlere yönelirken, işlemlerin mobil uygulamalar üzerinden kısa sürede tamamlanabilmesi operasyonel kolaylık sağlıyor. Böylece havalimanlarında yerel hat arama ya da fiziksel SIM kart satın alma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkıyor. GetSimLess'in kısa süre önce mobil uygulamasını kullanıcılarla buluşturduğunu hatırlatan Ufuk Can Ay, yaz sezonuyla birlikte beklentilerin üzerinde bir talep gördüklerini belirtiyor. Bu ilginin, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ve büyüme planlarını da hızlandırdığını ifade ediyor.