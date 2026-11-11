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Ekonomist
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Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

11 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Önceki işlem gününde sert kayıplar yaşayan ons altın, yeni güne hafif yükselişle başlarken küresel piyasalardaki toparlanma gram altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum ne? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Dün yaşanan sert düşüşün ardından ons altın yeni işlem gününe sınırlı yükselişle başlarken gram altında da yukarı yönlü hareket görüldü. 

Peki, 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Yarım altın, tam altın ve ons altında son durum ne? İşte altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününe ilişkin son gelişmeler...

1 Ons altın fiyatları 11 Kasım 2026

Ons altın fiyatları 11 Kasım 2026

Alış: 4.055,57 dolar

Satış: 4.056,19 dolar

2 11 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

11 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.560,46 TL

Satış: 6.561,34 TL

3 11 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

11 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.668 TL

Satış: 10.758 TL

4 11 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

11 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.347 TL

Satış: 21.494 TL

5 11 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

11 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.943,99 TL

Satış: 42.771,86 TL

6 11 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

11 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.562 TL

Satış: 42.828 TL

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