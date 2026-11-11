Altın fiyatlarında yön arayışı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Dün yaşanan sert düşüşün ardından ons altın yeni işlem gününe sınırlı yükselişle başlarken gram altında da yukarı yönlü hareket görüldü.

Peki, 11 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Yarım altın, tam altın ve ons altında son durum ne? İşte altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününe ilişkin son gelişmeler...