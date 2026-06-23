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Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, finans sektöründe güven haziran ayında aylık bazda 1,2 puan azalışla 152,9'a indi.

Ekonomist
Ekonomist
Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı.

Buna göre, Haziranda FHGE, bir önceki aya göre 1,2 puan azalış kaydederek 152,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi-1

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. 

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi-2

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi-3
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