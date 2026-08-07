Hafta içi memur, hafta sonu üretici: Çocukluk merakını markaya dönüştürdü

Yöredeki bin 460 çeşit çiçekten 104'ünün endemik olduğunu kaydeden Kömürcü, "Türkiye'nin en kaliteli ballarından birisi burada üretiliyor. Marka tescilimizi de aldık. Bunu emekli olunca çok daha büyüteceğiz, kovan sayısını 500-600'e çıkartacağız.

Gurbetçilerimiz Almanya, İngiltere, Fransa'ya götürüyor. İstanbul ve Ankara'ya da çok gidiyor. 600 kilo civarında bal hasadım var. Bu rekolte bana göre düşük ama şeker ya da herhangi bir katkı olmadığından düşük." dedi.