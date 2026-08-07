Hafta içi memur, hafta sonu üretici: Çocukluk merakını markaya dönüştürdü

Nevşehir'de çocukluk yıllarında dedesinden öğrendiği arıcılığı zamanla mesleğe dönüştüren Mehmet Kömürcü, bugün 136 kovanlık üretim kapasitesine ulaştı.
Kapadokya'nın endemik bitki zenginliğini değerlendiren girişimci, ürettiği balı kendi markasıyla tüketicilere sunuyor.
1 Mesai saatleri dışında arıcılık yapıyor
İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesinde görev yapan 62 yaşındaki Mehmet Kömürcü, mesai saatleri dışında Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyü yakınlarındaki Hodul Dağı eteklerine yerleştirdiği kovanlarla ilgileniyor.
2 Ürünlerini tescil ettirdi
Çocukluk yıllarında dedesinin evlerinin bahçesindeki kovanlardaki arılarla ilgilenmesini izleyerek büyüyen ve bal üretimini hobi edinip bu yönde çalışmaya başlayan Kömürcü, ürünlerini "Kapadokya Hodul Balı" adıyla tescil ettirdi.
3 Bal üretimi yapmaya nasıl karar verdi?
Kömürcü, okuduğu bir makalede Hodul Dağı'nın endemik bitki açısından zengin olduğunu öğrendiğini, ardından bu alanda ailesi için hobi amaçlı bal üretimi yapmaya karar verdiğini belirtti.
4 Zaman içind ekovan sayısını artırdı
Yaptırdığı laboratuvar tahlil sonuçlarının çevrede duyulmasının ardından talepler geldiğini anlatan Kömürcü, zaman içinde kovan sayısını artırdığını söyledi.
5 Bitki örtüsü de balın kalitesini belirliyor
Kömürcü, bölgenin sahip olduğu zengin bitki örtüsünün balın kalitesini belirleyen en önemli unsur olduğunu vurguladı.
6 "Kendimi eskisinden daha sağlıklı hissediyorum"
İşinden arta kalan vaktinin büyük bölümünü arılarla geçirdiğini dile getiren Kömürcü, kendisini eskisinden daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.
7 İlk zamanlarda daha az üretim yapmayı düşünüyordu
Kömürcü, ilk kovanları aldığında az miktarda üretim düşündüğünü ancak bu işten keyif almaya başlayınca sayının giderek arttığını belirtti.
8 Üretimi nasıl yaptığını anlattı
Yörenin endemik zenginliğinin balın kalitesi ve lezzetine doğrudan etki ettiğine değinen Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:
"Dededen kalma merakımdan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Emekliliğe doğru işi düzene oturturum diyordum ama çok zevkli olmaya başlayınca, emeklilik öncesinde artırmaya başladım.
9 yıldan beri de gayet memnunum. Hem getirisi hem de doğal ürünü insanlara sunmak çok güzel. Cuma akşamı köy evimizde kalıyoruz. Cumartesi, pazar tamamen arının bakımıyla ilgileniyoruz. Pazartesi sabahı buradan işimize gidiyoruz. Çarşamba ya da perşembe günleri yine daireden çıktığımda tekrar buraya geliyor, akşam ve sabah arıların bakımını yapıyorum."
9 "Türkiye'nin en kaliteli ballarından birisi burada üretiliyor"
Yöredeki bin 460 çeşit çiçekten 104'ünün endemik olduğunu kaydeden Kömürcü, "Türkiye'nin en kaliteli ballarından birisi burada üretiliyor. Marka tescilimizi de aldık. Bunu emekli olunca çok daha büyüteceğiz, kovan sayısını 500-600'e çıkartacağız.
Gurbetçilerimiz Almanya, İngiltere, Fransa'ya götürüyor. İstanbul ve Ankara'ya da çok gidiyor. 600 kilo civarında bal hasadım var. Bu rekolte bana göre düşük ama şeker ya da herhangi bir katkı olmadığından düşük." dedi.