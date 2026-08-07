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Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralandı

İngiliz ekibi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ı İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralandı

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, "Celta Vigo ve Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı, transferde satın alma opsiyonu da bulunuyor." denildi.

Milli kalecinin, Manchester United'a 2023 yılında Fenerbahçe'den transferiyle İngiliz kulübünün tarihindeki ilk Türk oyuncusu olduğu belirtildi.

Teknik adam Claudio Giraldez'in çalıştırdığı Celta Vigo'nun sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere doğrudan İtalya'ya gidecek 28 yaşındaki kalecinin, Sassuolo ve Napoli ile oynayacak hazırlık maçlarında takımda yer alacağı kaydedildi.

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