Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreçte gözler başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapmak isteyen adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS puanıyla geçen yıl 47 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni alımların 2026 Eylül ayında yapılacak KPSS'nin ardından planlanacağını söyledi.
Memişoğlu, 2026 yılının sonunda yeni personel alımı yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Ancak, personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
2 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, personel alımında branş bazında kontenjanlar da açıklandı. Kadro dağılımı şu şekilde olacak:
- Uzman doktor: 22.983
- Doktor: 3.652
- Diyetisyen: 1
- Ebe: 9
- Hemşire: 2
- Sağlık teknikeri: 25
3 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alımda aranacak koşullar, yayımlanacak başvuru kılavuzu ve duyuruyla netlik kazanacak.