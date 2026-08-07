Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreçte gözler başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapmak isteyen adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...