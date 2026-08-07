OMODA | JAECOO ilk kez 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda yerini alacak

OMODA | JAECOO, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’na ilk kez katılacağını açıkladı.

Dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından OMODA | JAECOO’nun, geniş ürün gamı ile Fransa’da ilk kez tanıtılacak yenilikleri, fuarın 4 numaralı salonunda sergilenecek.

Üç yılda bir milyon adetlik küresel satış

OMODA | JAECOO, Paris Otomobil Fuarı kapsamında JAECOO 5, JAECOO 7, OMODA 7 ve OMODA 9 modellerini ziyaretçilerle buluşturacak. Markanın standında ayrıca Fransa pazarında ilk kez tanıtılacak çeşitli yeni ürün ve teknolojiler de yer alacak. OMODA | JAECOO’nun fuara katılımı, markanın Avrupa pazarındaki büyümesini ve kıtadaki uzun vadeli hedeflerini ortaya koyan önemli adımlardan biri olacak.

Nisan 2023’te kurulan OMODA | JAECOO, üç yıl gibi kısa bir sürede dünya genelinde bir milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Genç bir otomotiv markası açısından dikkat çekici bir büyüme performansı ortaya koyan marka, bugün 77 pazarda faaliyet gösteriyor. Avrupa, OMODA | JAECOO’nun küresel büyümesinde önemli bir rol üstleniyor. Bölge, markanın dünya genelindeki satışlarının yüzde 46,8’ini oluştururken, Avrupa satışları Haziran 2026’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 251 oranında arttı.

Paris Otomobil Fuarı sektörün en önemli buluşma noktalarından

Bu yıl 91’inci kez düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles’da gerçekleştirilecek. Fuarın 12 Ekim’de düzenlenecek basın gününün ardından kapıları halka açılacak. Beş farklı salona yayılan organizasyonda, 60’tan fazla otomobil üreticisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde katılımcı yer alacak.

Paris Otomobil Fuarı’na katılımla ilgili açıklama yapan Chery France Group CEO’su Hanbang Yu, “Paris Otomobil Fuarı, büyük bir heyecanla katılmayı beklediğimiz önemli bir etkinlik. OMODA | JAECOO olarak stratejimizin bütünlüğünü ortaya koymaktan ve ekiplerimizle, iş ortaklarımızla birlikte Fransa pazarında kalıcı olma yönündeki kararlılığımızı göstermekten büyük gurur duyuyoruz” dedi. Chery France Group COO’su Lionel French Keogh ise şu değerlendirmede bulundu: “Paris Otomobil Fuarı’nda Fransız tüketicilerle buluşacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuardaki varlığımız, Fransa’daki yapılanmamızın hızını açıkça ortaya koyuyor. Yetkili satış ağımızı her hafta genişletirken, Fransız kullanıcıların beklentilerine yanıt verecek ürün seçeneklerimizi de sürekli artırıyoruz.”