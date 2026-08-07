Bir diğer iddiaya göre, taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak. Konut veya iş yeri finansmanında ise azami tutar 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişinin tüm finansman sözleşmelerinin toplamı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.