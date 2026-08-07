Tasarruf finansman sistemine ilişkin yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. Faizsiz konut, iş yeri ve taşıt finansmanı sağlayan sistemde sözleşme sayısı ve finansman limitlerine yönelik değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki tasarruf finansman sisteminde hangi değişiklikler gündemde? Yeni düzenleme neleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
1 Evim sisteminde hangi değişiklikler yapılacak?
İddiaya göre, 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle aynı kişi adına en fazla bir taşıt finansmanı sözleşmesi yapılabilecek. Birden fazla araç sözleşmesine izin verilmeyecek. Ayrıca aynı kişi için bir konut ya da çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi düzenlenebilecek ve toplam aktif sözleşme sayısı ikiyle sınırlandırılacak.
2 Evim sisteminde finansman limitleri değişecek mi?
Bir diğer iddiaya göre, taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak. Konut veya iş yeri finansmanında ise azami tutar 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişinin tüm finansman sözleşmelerinin toplamı da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.
3 Evim sistemi neden daha fazla tercih ediliyor?
Yüksek faiz oranları nedeniyle tasarruf finansman şirketleri, bankalara alternatif finansman yöntemlerinden biri haline geldi. Sistemde belirli bir ödeme oranına ulaşan katılımcılar, taşıt veya konut finansmanından yararlanabiliyor. Bu durum, tasarruf finansman modeline olan ilgiyi artırıyor.
4 Tasarruf finansman sisteminde süreç nasıl işliyor?
Tasarruf finansman sisteminde, hizmet bedeli dışında ilave bir ödeme alınmıyor. Şirketler, 1 milyon liralık finansman için çoğunlukla yüzde 7 oranında, yani 70 bin lira hizmet bedeli uyguluyor.
Örneğin, 1 milyon liralık bir otomobil için tasarruf finansman sistemine katılan kişi, 70 bin lira hizmet bedeli ödüyor. Ardından peşinatlı ya da peşinatsız ödeme planını seçen katılımcının, finansman tutarının yüzde 45'ine denk gelen 450 bin lirayı ödemesi gerekiyor. Bu tutarın tamamlanmasının ardından kalan 550 bin lira, 6'ncı ay sonunda tasarruf finansman şirketi tarafından ödeniyor.
5 Evim sisteminde peşinat nasıl ödeniyor?
1 milyon liralık otomobil için gereken 450 bin liralık peşinatın 6 ay içinde ödenmesi zorunlu değil. Katılımcılar, yüzde 45'lik tutarı ödeme planına göre 24 ya da 36 aya kadar taksitlendirerek de tamamlayabiliyor. Ödeme süresi, kişinin tercihine ve ödeme gücüne göre değişebiliyor. Peşinatın 6 ay içinde tamamlanması halinde ise kalan finansman tutarı şirket tarafından ödeniyor.
6 Evim sisteminde otomobil ve konut vadesi kaç ay?
Tasarruf finansman sisteminde otomobil için en fazla 60 ay, konut için ise 120 aya kadar vade uygulanıyor. Örneğin, 1 milyon liralık bir otomobili peşinatsız ve 12 ay vadeyle almak isteyen kişinin aylık yaklaşık 83 bin 333 lira ödeme yapması gerekiyor. Aracın 6'ncı ayda teslim alınabilmesi için ise bu süre içinde 450 bin liralık, yani finansman tutarının yüzde 45'ine karşılık gelen ödemenin tamamlanmış olması şartı aranıyor.
7 Evim sisteminde hizmet bedeli nasıl hesaplanıyor?
Tasarruf finansman şirketleri aracılığıyla konut, iş yeri veya otomobil finansmanı sağlayanlardan, talep edilen finansman tutarının yaklaşık yüzde 7'si oranında hizmet bedeli tahsil ediliyor. Bunun haricinde tapu harcı, ipotek bedeli ve araç devir noter ücreti gibi devlete ödenen zorunlu harçlar dışında ek bir ödeme yapılmıyor.
8 Farklı maliyetler doğurabilir
Peşinatsız ve uzun vadeli ödeme planlarında, enflasyon, paranın değer kaybı ve araç fiyatlarındaki artış nedeniyle finansman süreci farklı maliyetler doğurabiliyor.
Bu nedenle yüzde 45'lik ödemenin ilk 6 ay içinde tamamlanmasının daha uygun olabileceği ifade ediliyor.