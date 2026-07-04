İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni düzenleme: Kullanım oranı yüzde 50 oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl tahsil edilen prim gelirlerinden ayrılan kullanım payında artışa gidildi. Buna göre, 2026 yılı için daha önce yüzde 30 olarak uygulanan oran yüzde 50 olarak belirlendi.

Düzenleme, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında yürürlüğe alındı.

Projelerde kullanılacak

Düzenlemeyle artırılan kaynağın, istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi, işsizliğin azaltılması, teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski bulunan kişilerin farklı alanlarda istihdam edilmesi ile mevcut istihdamın korunmasına yönelik projelerde kullanılması planlanıyor.

Personel giderleri de kaynaklardan karşılanabilecek

Düzenlemeyle birlikte iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama faaliyetleri ile fondan karşılanan ücret ödemeleri ve ilgili personel giderleri de bu kaynaklardan karşılanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulanmasına ilişkin hükümler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.