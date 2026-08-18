İlkbaharda diktiler, şimdi hasat ediyorlar: 100 ton bekleniyor

Ağrı'da üreticilere sağlanan yüzde 75 hibe desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde ürünler toplanmaya başladı.
Toplam 6 milyon liralık proje kapsamında 100 üretici için oluşturulan 50 dönümlük bahçeden bu yıl yaklaşık 100 ton çilek elde edilmesi bekleniyor.
1 İlkbaharda çilek bahçeleri kurulmuştu
Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresince yüzde 75 hibe desteğiyle yürütülen "Çilek Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ilkbahar aylarında köylerde çilek bahçeleri kuruldu.
2 "Kentte farklı ürünlerin yetiştirilmesi önemli"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Eleşkirt ilçesindeki bir bahçede yapılan çilek hasadına katıldı.
Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte farklı ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
3 "Üreticilerin ekonomisine katkı sağladı"
Çileğin lezzetli olduğunu ve üreticilerin ekonomisine katkı sağladığını belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:
"Bu sene çilekle ilgili 6 milyon liralık bir proje hayata geçirildi. 1,5 milyonu çiftçi katkılı, geri kalan 4,5 milyon lira da Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından karşılandı.
Yüzde 75 hibeli olan bu proje kapsamında 100 üreticimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumunu yaptık. Fide dağıtımından, damlama su sistemlerine kadar tam donanımlı bahçeler kurduk."
4 "Yaklaşık 100 ton çilek bekliyoruz"
Hüseyinoğlu, kentte gece gündüz ısı farkının fazla olması nedeniyle çileğin çok kaliteli olduğunu dile getirerek, "Bu yıl toplamda 50 dönümlük kurduğumuz bahçelerden yaklaşık 100 ton çilek bekliyoruz. Daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle 150-200 ton gibi bir hasat bekliyoruz." dedi.