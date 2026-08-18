İlkbaharda diktiler, şimdi hasat ediyorlar: 100 ton bekleniyor

Çileğin lezzetli olduğunu ve üreticilerin ekonomisine katkı sağladığını belirten Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene çilekle ilgili 6 milyon liralık bir proje hayata geçirildi. 1,5 milyonu çiftçi katkılı, geri kalan 4,5 milyon lira da Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından karşılandı.

Yüzde 75 hibeli olan bu proje kapsamında 100 üreticimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumunu yaptık. Fide dağıtımından, damlama su sistemlerine kadar tam donanımlı bahçeler kurduk."