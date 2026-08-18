İstanbul, küresel turizm gündemine yön verecek

Bugün 33 ülkeden 83 şehri aynı çatı altında buluşturan Uluslararası İpek Yolu Şehirleri Turizm İttifakı’nın yıllık konferansı İstanbul’da gerçekleşecek. 1-2 Eylül 2026 tarihlerinde Renaissance Polat İstanbul Hotel’de yapılacak konferansta yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, büyükelçiler, belediye başkanları, turizm profesyonelleri, teknoloji şirketleri ve yatırımcıları aynı platformda bir araya gelecek.

Yeni iş birliklerinin önünü açacak olan konferansın en önemli gündem maddesi ise İstanbul’un, 2026-2027 dönem başkanlığını devralması olacak. Böylece İstanbul, Çin dışından bu görevi üstlenen ilk ve tek şehir olarak uluslararası turizm iş birliği ağında tarihi bir sorumluluk üstlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı bu uluslararası organizasyonla aynı zamanda İstanbul’un kültürel mirasını, turizm vizyonunu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını dünyayla buluşturacak.

Dönem başkanlığının devralınmasıyla birlikte İstanbul, önümüzdeki süreçte ittifakın uluslararası gündemine yön veren şehirlerden biri olacak. Asya ile Avrupa’yı binlerce yıldır birbirine bağlayan İstanbul, şimdi de şehir diplomasisi, kültürel iş birliği ve sürdürülebilir turizm alanlarında yeni bir küresel köprü kurarak dünyanın dikkatini bir kez daha üzerine çekecek.

Küresel turizm gündemi belirlenecek

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek panellerde kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm, akıllı şehir uygulamaları, yapay zekâ destekli destinasyon yönetimi, dijital dönüşüm ve uluslararası şehirler arasında iş birliği gibi geleceğin turizm politikalarını şekillendirecek başlıklar ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel miras, dijitalleşme ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

Konferansın en önemli çıktılarından biri de uluslararası B2B görüşmeleri olacak. Alipay, Unionpay, China Travel Grup, China Easten Airlines, Beijing Aitran Technology ve trip.com gibi küresel şirketlerin de katılacağı organizasyon kapsamında 2 Eylül 2026 günü 600’e yakın, planlı B2B görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerle şehirler, kamu kurumları ve özel sektör arasında yeni yatırım, tanıtım ve turizm ortaklıklarının kurulmasına zemin hazırlanacak.