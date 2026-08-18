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Müşteri görüşmesindeki hakaret sonrası ses kaydını istedi: KVKK'den dikkat çeken karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir banka çalışanının müşteriyle yaptığı telefon görüşmesine ait ses kaydının kendisine verilmemesine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kurum, hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak isteyen çalışanın kayıt talebinin reddedilmesini haksız buldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müşteri görüşmesindeki hakaret sonrası ses kaydını istedi: KVKK'den dikkat çeken karar

Bir banka çalışanının müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydına erişim talebi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) gündemine taşındı.

Görüşmede hakarete uğradığını belirterek yasal yollara başvurmak amacıyla kaydı talep eden çalışanın başvurusunun reddedilmesi uygun bulunmadı.

KVKK'ya başvurdu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, bir bankada çalışan kişi, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek amacıyla telefon görüşmesinin kaydını çalıştığı bankadan talep eden çalışan, talebinin reddedilmesi üzerine KVKK'ya şikayet başvurusunda bulundu.

"Hukuki menfaat bulunuyor"

Başvuruyu inceleyen KVKK, kişisel verilere erişim hakkının Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişilerin, "kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı"nın bulunduğu sonucuna ulaştı.

Başvurucunun, hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaatinin bulunduğunu tespit eden KVKK, görüşme kayıtlarında üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek, yazılı döküm veya dijital ortamda ilgili çalışana sunulması yönünde veri sorumlusu bankaya talimat verdi.

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