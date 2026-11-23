Bankalararası Kart Merkezi, Ekim ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 156 milyon, banka kartı 226,8 milyon, ön ödemeli kart sayısı 98,9 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 5 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 8 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 481,7 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 471,4 milyar lirası kredi kartları, 440,6 milyar lirası banka kartları, 8,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 32, banka kartlarında yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 62 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1,98 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 138,1 milyonunu kredi kartları, 801,3 milyonunu banka kartları, 36,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayılarında büyüme oranı ise yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 12 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 37 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı 866,9 milyar liraya ulaştı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 33 artarak 866,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 14 artarak 272 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısının toplam içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyar 309,9 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 41 artarak 1 trilyon 25,2 milyar liraya yükseldi. Ekim ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.