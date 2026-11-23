Yapay zeka şirketi Anthropic bünyesinde görev yapan Türk matematikçi Levent Alpöge, şirketin yapay zeka modeli Claude’u kullanarak matematiğin en köklü ve çözülememiş problemlerinden biri kabul edilen Riemann hipotezini çözdüğünü söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, yaklaşık altı hafta süren yoğun bir çalışma sürecinin ardından ulaşıldığı belirtilen çözümde, yapay zeka sisteminin belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi. Çalışma sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Alpöge, Claude’un kanıtın geliştirilmesi aşamasında kendi matematiksel kavrayışının dahi ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Bitiş çizgisine yaklaşırken Claude beni fazlasıyla geride bıraktı" dedi.

Kapsamlı teknik incelemeler devam ediyor

Önerilen matematiksel kanıt, mantıksal tutarsızlıkları tespit etmek ve ispatları biçimsel olarak doğrulamak amacıyla geliştirilen Lean programlama dili üzerinden paylaşıldı. MIT'den matematikçi Andrew Sutherland, paylaşılan kodun ilk aşamadaki bazı bağımsız bilgisayar doğrulama kontrollerinden başarıyla geçtiğini, ancak kapsamlı teknik incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan söz konusu iddia, henüz dünya genelindeki matematik camiası tarafından kesinleşmiş bir sonuç olarak kabul edilmiş değil. Uzmanlar, sunulan kanıtın tüm matematiksel kapsamını, insan tarafından okunabilirliğini ve Clay Matematik Enstitüsü’nün 1 milyon dolarlık Milenyum Ödülü kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeye devam ediyor.