Bir süre yakınlarının da desteğiyle üretimini sürdüren Pestil, ilk 4 yıl hem kurumsal işinde çalıştı hem de girişimini büyütmek için mesai harcadı. Gündüzleri yöneticilik görevini sürdürürken akşamları atölyesinde üretim yapan Pestil, işlerinin büyümesi üzerine yöneticilik görevinden ayrılarak tüm zamanını kendi işine ayırdı.

Pestil, gıda sektöründeki pazarlama ve satış deneyimini balıkçılık ekipmanları alanına taşıyarak üretim yelpazesini genişletti. Farklı bölgelerdeki balıkçıların değişik gramaj ve özelliklerde ürünlere ihtiyaç duymasının yeni kalıp ve ürün yatırımlarını beraberinde getirmesi üzerine bugün 5 binin üzerinde ürün çeşidine ulaştı.