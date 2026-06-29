KOBİ’lerin gündeminde büyümeden önce nakit akışı var

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler, üretimden ihracata kadar birçok alanda büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Ancak değişen ekonomik koşullar, işletmelerin yalnızca satışlarını değil, ödeme ve tahsilat süreçlerini de daha dikkatli yönetmesini gerektiriyor. Bu durum, nakit akışı yönetimini KOBİ'lerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline getiriyor.

KOBİ’lerin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu konulardan birinin finansal görünürlük olduğunu belirten Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Bugünün iş dünyasında KOBİ’ler için sürdürülebilir büyümenin temelinde nakit akışını doğru yönetebilmek, tahsilat süreçlerini hızlandırmak, finansmana erişimi kolaylaştırmak ve operasyonel görünürlüğü artırmak yer alıyor. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğun hissedildiği dönemlerde işletmeler için öngörülebilir ve esnek bir finansal yapı oluşturabilmek büyük önem taşıyor. Octet Türkiye olarak KOBİ segmentine yakın zamanda odaklanmış olmamıza rağmen binlerce işletmenin finansal süreçlerine destek sağladık” dedi.

KOBİ’lere daha yakın hizmet için bölgesel yapı güçleniyor

KOBİ’lerin ihtiyaçlarının sektöre, ölçeğe ve bölgeye göre farklılaştığını belirten Ekemen Fidan, Octet Türkiye’nin bu alana özel ekipler oluşturduğunu ve bölgesel yapılanmasını güçlendirdiğini ifade etti: “KOBİ’lerin ihtiyaçlarını daha yakından anlayabilmek ve daha hızlı çözümler sunabilmek amacıyla bu alana özel ekipler oluşturduk. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren bölgesel yapılanmamızla işletmelerin tahsilat, ödeme ve finansal kaynaklara erişim süreçlerinde daha yakın temasla destek alabilecekleri bir yapı oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, KOBİ’lerin günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu hızı ve esnekliği artırırken, finansal süreçlerini daha sağlıklı planlamalarına da katkı sağlıyor.”

KOBİ’lerin finansal yönetimde karşılaştığı en önemli başlıklardan birinin ise farklı banka ve ödeme sistemleri arasında parçalı ilerleyen süreçler olduğunu belirten Ekemen Fidan, “Birden fazla bankayla çalışan, bayi ağı yöneten ya da tedarik zinciri içinde faaliyet gösteren işletmeler için bu yapı zaman kaybına, operasyonel karmaşıklığa ve görünürlük kaybına neden olabiliyor” dedi.

Çoklu banka yapısında tek platform yaklaşımı

Octet Türkiye, çoklu banka altyapısına dayalı platform yaklaşımıyla işletmelerin tahsilat, ödeme, vade ve likidite yönetimi süreçlerini tek bir yapı üzerinden yönetmesine olanak tanıyor. Şirket, Sanal POS, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS), NFC ve Açık Bankacılık çözümleriyle KOBİ’lerin günlük finansal operasyonlarını daha merkezi, izlenebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

KOBİ’lerin hızlı tahsilatın ötesinde, esnek ödeme ve finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Derya Ekemen Fidan şöyle devam etti: “Bugün işletmeler, farklı bankalarla yürüttükleri süreçleri daha sade ve izlenebilir şekilde yönetmek istiyor. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) sayesinde işletmeler farklı bankalardaki limitlerini tek platform üzerinden yönetebiliyor. Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) ile tedarikçiler alıcılarının vadeli ödeyeceği fatura bedeline daha hızlı ulaşabiliyor. Sanal POS, NFC ve Açık Bankacılık çözümlerimiz de tahsilat ve ödeme süreçlerinde işletmelere önemli bir esneklik ve izlenebilirlik sağlıyor. Bu yapı, şirketlerin hem günlük operasyonlarını kolaylaştırıyor hem de nakit akışlarını daha sağlıklı planlamalarına destek oluyor.”

Finansal süreçlerde güven ve şeffaflık öne çıkıyor

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte KOBİ’ler, çalıştıkları fintek iş ortaklarının mevzuata uyumlu, güvenilir ve izlenebilir çözümler sunmasına daha fazla önem veriyor. Finansal süreçlerde hız kadar şeffaflık, veri güvenliği ve operasyonel sürdürülebilirlik de temel beklentiler arasında yer alıyor.

Octet Türkiye’nin TCMB tarafından lisanslanan ve denetlenen bir ödeme kuruluşu olduğunu belirten Ekemen Fidan, “KOBİ’lerin finansal süreçlerinde güven, en az hız ve esneklik kadar önemli. İşletmelerin tahsilat ve ödeme süreçlerini dijital ortama taşırken mevzuata uyumlu, şeffaf ve izlenebilir yapılara ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Teknolojiyi; iş süreçlerini sadeleştiren, öngörülebilirliği artıran ve işletmelerin büyüme yolculuğunu destekleyen bir güç olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Ekemen Fidan, KOBİ’lerin finansal esnekliğini güçlendiren çözümlerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına da katkı sağladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin üretim gücünü, girişimcilik kapasitesini ve bölgesel kalkınma potansiyelini temsil ediyor. Bu işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli yönetebilmesi, yalnızca kendi büyümeleri için değil, tedarik zincirlerinin sağlıklı işlemesi ve ekonominin rekabet gücünün artması açısından da büyük önem taşıyor. Octet Türkiye olarak KOBİ’lerin nakit akışını daha öngörülebilir hale getiren, ödeme ve tahsilat süreçlerini kolaylaştıran, finansmana erişimlerini destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”