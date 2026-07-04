Kurumlar vergisinde kapsamlı düzenleme: Üretim, ihracat ve halka arzda yeni teşvikler

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle kurumlar vergisi uygulamalarında önemli düzenlemelere gidildi.

Tebliğ kapsamında vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılırken, üretim, tarım, transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezlerine yönelik vergi uygulamalarında yeni düzenlemeler getirildi.

Vakıf üniversitesi hastanelerinde vergi muafiyeti sona eriyor

Vakıf üniversitelerine bağlı olarak ticari faaliyet gösteren ve iktisadi işletme statüsünde bulunan hastane, tıp merkezi, poliklinik ve diyaliz merkezi gibi sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027 itibarıyla kaldırılacak. Bu kuruluşların söz konusu tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekecek.

Serbest bölgelerde vergi istisnasının kapsamı genişledi

Düzenlemeyle birlikte serbest bölgelerde üretim yapan mükellefler için kurumlar vergisi istisnasının kapsamı genişledi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren serbest bölgelerde imal edilen ürünlerin bölge içi ile diğer serbest bölgelere satışından elde edilen kazançlar da yurt dışı satışlarda olduğu gibi kurumlar vergisinden muaf olacak.

Ancak Türkiye'deki firmalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar bu uygulamadan yararlanamayacak. Bunun yanı sıra, serbest bölgelerde gerçekleştirilen fason üretim faaliyetlerinden doğan kazançlar da istisna kapsamına alınacak.

Transit ticarette vergi indirimi dönemi

Düzenlemeyle transit ticaret ve aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. Bu kapsamda, yurt dışından temin edilen malların Türkiye'ye giriş yapmadan üçüncü ülkelere satılmasından ya da yurt dışındaki alıcı ile satıcı arasındaki ticarete aracılık edilmesinden sağlanan kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Ayrıca, gümrüklü antrepolarda millileştirme işlemi yapılmadan depolanıp satılan mallar ile yurt dışından temin edilen aktivasyon kodu, e-pin, oyun kodu ve benzeri dijital ürün kodlarının Türkiye'de kullanılmaksızın doğrudan yurt dışına satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesinden elde edilen kazançlar da vergi indirimi kapsamına dahil edilecek.

İFM ve bazı Endüstri Bölgeleri'nde indirim oranı yüzde 100 olacak

İstanbul Finans Merkezi veya Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen Endüstri Bölgeleri'nde gerçekleştirilen faaliyetlerde vergi indirimi oranı yüzde 100'e kadar çıkacak.

Ancak bu uygulamadan faydalanılabilmesi için kazancın, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sona ermeden Türkiye'ye fiilen transfer edilmesi gerekecek.

Sanayi ve tarımda kurumlar vergisi nasıl uygulanacak?

Sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumlar ile tarımsal üretim yapan kurumların bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak. Söz konusu indirim, 1 Ocak 2027'den itibaren verilecek beyannameler kapsamında, 2027 ve sonraki dönem kazançları için geçerli olacak.

2026 yılına ait kazançlarda ise mevcut uygulama devam edecek ve kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim uygulanmayı sürdürecek.

Üretilen malların ihraç edilmesi durumunda üretim ve ihracata yönelik kurumlar vergisi indirimleri birlikte uygulanmayacak, bu kazançlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak esas alınacak.

Buna karşılık, dışarıdan temin edilerek ihraç edilen ticari mallardan elde edilen kazançlar için 5 puanlık ihracat indirimi uygulanmaya devam edecek.

Halka arz edilen şirketlere vergi indirimi

Payları Borsa İstanbul'da ilk kez en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlere tanınan 2 puanlık kurumlar vergisi indiriminin, üretim ve ihracata yönelik vergi indirimlerinden önce uygulanması öngörüldü.

Buna göre, hesaplamada öncelikle kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 23'e indirilecek. Ardından üretim faaliyetinden elde edilen kazanç için 12,5 puanlık ek indirim uygulanacak ve böylece efektif kurumlar vergisi oranı yüzde 10,5 olarak hesaplanacak.