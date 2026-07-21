Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler ödeme tarihine çevrildi

Temmuz 2026 dönemi itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı.

Bu artışın ardından, en düşük memur maaşı esas alınarak hesaplanan 14 günlük maaş farkının yaklaşık 4 bin lira olması bekleniyor.

Ödenecek fark tutarı ise memurun unvanına ve maaşına göre farklılık gösterecek.