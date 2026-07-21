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Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler ödeme tarihine çevrildi

Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin gözü temmuz ayı maaş farkı ödemelerine çevrildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı kesinleşmişti. Kamu çalışanları zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlarken, gözler şimdi 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki, memur maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Memur ve memur emeklilerinin zam farkı hesaplara hangi tarihte yatacak?

Ekonomist
Ekonomist
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Gözler ödeme tarihine çevrildi

Temmuz ayı maaş farkı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin zam oranları netleşirken, kamu çalışanları zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Şimdi ise gözler, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve memur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?

1 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak?

14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak?

14 günlük memur maaş farkı ödemelerine ilişkin resmi takvim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz açıklanmadı.

Ancak, önceki dönemlerdeki ödeme takvimleri dikkate alındığında, maaş farklarının temmuz ayının son haftasında (20-27 Temmuz) kademeli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

2 Memur emeklilerinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu mu?

Memur emeklilerinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu mu?

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan 4C kapsamındaki memur emeklileri, temmuz ayı zam farkı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor. 

Memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerinin de SGK'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda temmuz ayının son günlerinde banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.

3 Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Temmuz 2026 dönemi itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı.

Bu artışın ardından, en düşük memur maaşı esas alınarak hesaplanan 14 günlük maaş farkının yaklaşık 4 bin lira olması bekleniyor. 

Ödenecek fark tutarı ise memurun unvanına ve maaşına göre farklılık gösterecek.

4 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam farkı ödemelerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılacak açıklamaya odaklandı. Kurumun ödeme takvimini açıklamasının ardından maaş farklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
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