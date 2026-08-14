Ocak 2027’de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için gözler yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltmesiyle birlikte maaş artışlarına yönelik hesaplamalar da değişti.
Zam oranlarının kesinleşmesinde Temmuz-Aralık döneminde açıklanacak enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Yeni enflasyon tahminine göre olası zam senaryoları ne? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2027 zam senaryoları
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, Ocak 2027’de maaşlarına yansıyacak artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamda, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın güncel tahmininin gerçekleşmesi durumunda ise emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 8,7 oranında artış gündeme gelebilecek.
Bu oran şimdilik tahmin olarak öne çıkarken, kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.
2 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2027?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Yüzde 8,7’lik artışın taban aylığa da aynı şekilde yansıtılması halinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacak.
3 En düşük emekli maaşı 25 bin 601 TL olacak mı?
En düşük emekli aylığına, belirlenen zam oranı mevzuat gereği kendiliğinden uygulanmıyor. Taban aylıkta artış yapılabilmesi için TBMM’nin ayrıca yasal bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gerekiyor.
Bu nedenle 25 bin 601 liralık tutar kesinleşmiş bir rakam değil, mevcut tahmin doğrultusunda yapılan olası bir hesaplamayı gösteriyor.
4 Memur ve memur emeklilerinin 2027'de zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış hesaplanırken toplu sözleşmede belirlenen zam oranının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da hesaba katılıyor.
2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olarak gerçekleşmesi durumunda, yaklaşık yüzde 1,59’luk enflasyon farkı oluşacağı öngörülüyor. Bu farkın Ocak 2027’de uygulanacak toplu sözleşme zammına eklenmesiyle toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 6,67’ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
5 En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak 2027?
Temmuz 2026’da 70 bin 224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşının, yüzde 6,67’lik olası artışın uygulanması durumunda yaklaşık 74 bin 908 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.
Aynı zam oranının geçerli olması halinde en düşük memur emeklisi aylığının da yaklaşık 33 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.