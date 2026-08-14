En düşük emekli aylığına, belirlenen zam oranı mevzuat gereği kendiliğinden uygulanmıyor. Taban aylıkta artış yapılabilmesi için TBMM’nin ayrıca yasal bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gerekiyor.

Bu nedenle 25 bin 601 liralık tutar kesinleşmiş bir rakam değil, mevcut tahmin doğrultusunda yapılan olası bir hesaplamayı gösteriyor.