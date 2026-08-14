Howden’dan 6,2 milyon karbon kredisine küresel güven desteği

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon piyasalarının güvenilirliği ve şeffaflığı her geçen gün daha kritik hale gelirken, sigorta sektörü de bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küresel sigorta brokerliği grubu Howden, yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nda karbon piyasalarının güvenilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını paylaşırken, uluslararası havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir sürece destek verdiğini duyurdu.

Howden'ın Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bilgilere göre şirket, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Karbon Dengeleme ve Azaltım Programı (CORSIA) kapsamında kullanılabilecek toplam 6,2 milyon karbon kredisinin uluslararası standartlara uygunluğunun değerlendirilmesine katkı sağladı. Böylece karbon kredilerinin çevresel bütünlüğünü destekleyen güven mekanizmalarının oluşturulmasına da önemli bir katkı sağlanmış oldu.

Karbon piyasalarında güveni artıran yeni sigorta mekanizmaları geliştiriliyor

Karbon piyasalarının büyümesiyle birlikte karbon kredilerinin güvenilirliği, doğrulanabilirliği ve olası risklere karşı korunması da öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Howden, bu kapsamda dünyanın en büyük bağımsız sera gazı sertifikasyon kuruluşlarından Gold Standard ve Verra tarafından, CORSIA kapsamında kullanılacak karbon kredilerine ilişkin sigorta çözümlerinin uluslararası kriterlere uygunluğunu değerlendirmek üzere görevlendirildi. Bu çalışma, karbon piyasalarında şeffaflığın artırılmasına ve yüksek çevresel standartların korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirket, geliştirdiği değerlendirme modeliyle sigorta ürünlerinin karbon kredilerinin bütünlüğünü koruyacak nitelikte olup olmadığını incelerken, özellikle karbon azaltım kazanımlarının çift sayım (double claiming) gibi risklere karşı güvence altına alınmasına destek veriyor. Böylece karbon piyasalarında yatırımcı güveninin güçlendirilmesi ve iklim projelerine yönelik finansmanın hızlandırılması amaçlanıyor.

Sigorta çözümleri havacılığın karbon dönüşümünü destekliyor

Sigortanın yalnızca risk transferi sağlayan bir araç olmanın ötesine geçerek iklim yatırımlarını mümkün kılan stratejik bir unsur haline geldiği görülüyor. Howden, karbon piyasalarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok alanda geliştirdiği çözümlerle düşük karbon ekonomisine geçişi desteklerken, havacılık sektörünün emisyon azaltım hedeflerine ulaşmasında da önemli rol üstleniyor.

Howden'ın İklim Riski ve Dayanıklılık (Climate Risk & Resilience) ekibi, sigortalanabilirliği iklim risklerinin yönetiminde stratejik bir gösterge olarak ele alıyor. Bu yaklaşım sayesinde sigorta

çözümleri yalnızca mevcut riskleri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda iklim yatırımlarının önündeki finansal engellerin azaltılmasına ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine de katkı sağlıyor.

Karbon piyasalarının gelişimine katkı sağlıyor

Howden'ın yürüttüğü çalışmalar, karbon piyasalarının daha güvenilir, şeffaf ve yatırım yapılabilir hale gelmesini destekleyen küresel girişimlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Gold Standard ve Verra ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde karbon kredilerinin uluslararası standartlara uygun şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayan şirket, karbon piyasalarının gelişimini desteklerken sürdürülebilir finansman ekosisteminin güçlenmesine de katkıda bulunuyor.

Howden, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında iklim risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarını karbon piyasalarıyla sınırlı tutmuyor. Şirket, yenilenebilir enerji, karbon yakalama teknolojileri, doğa temelli çözümler ve iklim dayanıklılığı alanlarında geliştirdiği sigorta modelleriyle iklim dönüşümünü destekleyen küresel finansman mekanizmalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

“Karbon piyasalarına duyulan güven, iklim yatırımlarının hızını doğrudan belirliyor”

Karbon piyasalarının sağlıklı büyümesi için güven mekanizmalarının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, şunları söyledi: "Karbon piyasalarının iklim hedeflerine gerçek anlamda katkı sağlayabilmesi, şeffaflık, doğrulanabilirlik ve güven esasına dayanan güçlü bir yapının oluşturulmasına bağlı. Çünkü karbon piyasalarına duyulan güven, iklim yatırımlarının hızını doğrudan belirliyor. Sigorta sektörü ise bu dönüşümde yalnızca riskleri yöneten değil, aynı zamanda sürdürülebilir yatırımların önünü açan stratejik bir rol üstleniyor. Howden olarak karbon kredilerinin uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirilmesine katkı sağlayan çalışmaların içinde yer alırken, iklim finansmanını destekleyen güven mekanizmalarının güçlenmesine de katkıda bulunmayı önemsiyoruz. COP31’in Antalya’da gerçekleştirilecek olması ve Türkiye’nin bu önemli küresel buluşmaya ev sahipliği yapması, iklim finansmanı ve karbon piyasaları alanındaki sigortacıların perspektifini uluslararası gündemin önemli başlıklarıyla buluşturmak açısından değerli bir fırsat sunuyor; bu sürecin Türkiye sigorta piyasasında da yeni açılımları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımın hem karbon piyasalarının gelişimini hızlandıracağına hem de düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine önemli destek sağlayacağına inanıyoruz."

