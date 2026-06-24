Piyasalarda yön aşağı döndü: Altın fiyatlarında yüzde 3’lük geri çekilme yaşandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybıyla 14.331,21 puandan tamamladı. Gün içinde 14.557,12 puana kadar yükselen endeks, kapanışa doğru gelen satışlarla geriledi.

BIST 30 endeksi de yüzde 1,37 düşüşle 16.588,46 puana indi. Endeks genelinde aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, hisselerin büyük çoğunluğu günü ekside kapattı.

Sektörlerde en sert düşüş teknoloji tarafında

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,52, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın fiyatlarında yüzde 3’lük geri çekilme

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu.

Brent petrol ve döviz piyasalarında son durum

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,63, bileşik getirisi yüzde 41,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3774, satışta 46,5633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.