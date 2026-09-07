Çeyrek asıra ulaşan Bosphorus Cup’ta geleneksel Cup Handover töreni gerçekleşti

Türkiye’nin Boğaz’dan dünyaya açılan kapısı Bosphorus Cup, bu yıl 25. kez düzenlenecek. Organizasyonda geleneksel olarak yapılan Cup Handover töreni, İstanbul Boğazı’nda yelkenli bir teknede düzenlendi.

Törende Premium Partner Türk Hava Yolları Miles&Smiles’ı temsilen Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Senior Partner Audi’yi temsilen Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu, Senior Partner Bilyoner’i temsilen Bilyoner Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Hitay ve medya partneri TürkMedya’yı temsilen TürkMedya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varol konuşma yaptı. Genç yelkencileri temsilen 2026 Optimist Kızlar Türkiye Şampiyonu Yağmur Öztekin’in de yer aldığı törende, geçen yılın şampiyonu Rossko Racers’ın temsilcisi, bir yıldır sahip oldukları gümüş kupayı organizasyona teslim etti.



Bosphorus Cup’ın 25. yılında güçlü iş birlikleri



Bosphorus Cup'ın 25. yılında Premium Partner olarak Türk Hava Yolları Miles&Smiles yer alıyor. Senior Partner olarak Audi ve Bilyoner katılırken, medya sponsorluğunu Türkmedya Grubu üstleniyor. Bunlara ek olarak Çırağan Palace Kempinski, Gorbon Seramik ve Misela da bu senenin ticari ortakları arasında bulunuyor.



Kupa yine göz kamaştırdı



Bosphorus Cup organizasyonun, İstanbul’u tüm dünyaya bir yelken penceresinden göstermek adına tasarlanan kupası, basın toplantısında büyük ilgi çekti. 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanırken, Kapalıçarşı'da tecrübeli ustalar tarafından el emeği ile üretildi. Yarışlar sonunda kazanan ekibe teslim edilen sanat eseri niteliğindeki kupa, bir sonraki yıl tekrar geri geliyor ve her yıl ilgi odağı oluyor.



“Çeyrek asırda 1 milyar Euro’ya yakın değer sağladık”



Bosphorus Cup kurucusu ve CEO’su Orhan Gorbon, şu ifadeleri kullandı:

''Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. 25 yıl önce bu eşsiz şehirde yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bugüne baktığımız zaman hayallerimizin çok daha ötesine geçtiğimizi görüyoruz. Bosphorus Cup ekosisteminin 25 yılda İstanbul'a kattığı değer 1 milyar Euro’ya yakın. Çeyrek asırda dünyanın en iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık ve her geçen yıl bu anlamda çıtayı biraz daha yukarılara taşıyoruz. Geçen sene kupayı kazanan ekibi tekrar tebrik ediyorum, çok çekişmeli bir yarış oldu ama kazanmayı başardılar. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Şimdi artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz''

“Bosphorus Cup’ın 25. yılına eşlik etmek bizim için son derece anlamlı”



Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türk Hava Yolları olarak, Türkiye’yi dünyanın dört bir yanına bağlayan global marka kimliğimizle, Miles&Smiles’ın Premium Sponsorluğunda Bosphorus Cup’ın 25. yılına eşlik etmek bizim için son derece anlamlı. Miles&Smiles ile üyelerimize yalnızca seyahatlerinde değil, hayatın her anına değer katan ayrıcalıklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bosphorus Cup iş birliğimiz de bu yaklaşımımızı çok güçlü bir şekilde temsil ediyor; farklı coğrafyalardan insanları İstanbul’da buluşturuyor, rekabetin yanı sıra dostluğu ve ortak bir tutkuyu da yaşatıyor. Bugün burada, 25 yıllık bir geleneğin sembolü olan kupanın yeni sahibine devrine tanıklık etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz.”



“Bosphorus Cup’ın dinamizmi ile Audi arasında çok doğal bir bağ görüyoruz”



Bosphorus Cup’ın 25 yıldır İstanbul’un eşsiz coğrafyasını sportif performans ve rekabet ile buluşturan çok özel bir organizasyon olduğunu söyleyen Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu ise şunları söyledi: “Yelkende başarı; değişen koşulları doğru okumayı, yüksek performansı hassasiyet ve doğru zamanlamayla birleştirmeyi, doğal şartları insan becerisi ile aynı potada buluşturmayı gerektiriyor. Audi’nin uzun yıllardır ‘Home of Sailing’ mottosu ile sahiplendiği yelken sporu, markanın değişen koşullara insan becerisi ve teknoloji ile beraber nasıl cevap verdiğinin de sportif bir karşılığı. Bu nedenle Bosphorus Cup’ın dinamizmi ve sportif karakteriyle Audi arasında çok doğal bir bağ görüyoruz. Bosphorus Cup’ın 25. yılında Senior Partner olarak yer almaktan ve bu köklü organizasyonun gelecekteki yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”



“Üç yıldır Bosphorus Cup’ın yanında yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”



Bilyoner Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Hitay, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bosphorus Cup’ın 25 yıldır İstanbul Boğazı’nda yelken sporunun rekabetini ve heyecanını yaşatan, aynı zamanda ülkemizin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir organizasyona dönüşmesini çok değerli buluyoruz. Bilyoner olarak sporun gelişiminin güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistemle mümkün olduğuna inanıyor; uzun yıllardır sporun farklı branşlarına ve değer yaratan organizasyonlara verdiğimiz desteğin bir parçası olarak, üç yıldır Bosphorus Cup’ın yanında yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel kupa devir teslim töreni de organizasyonun yıllar içinde oluşturduğu köklü geleneğin önemli bir yansıması. Bu yıl da İstanbul Boğazı’nda heyecan dolu bir rekabete tanıklık edeceğimize inanıyor; 17-19 Eylül’de Bilyoner teknemizle yeniden yarışın içinde olmayı ve bu mücadeleye eşlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”



“Bosphorus Cup’ın coşkusunu hem ekranlara taşıyor hem de denizde yaşıyoruz”



TürkMedya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varol ise şu ifadeleri kullandı: “Çeyrek asırdır aralıksız sürdürülen Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nda rüzgârı ve deniz sevgisini ortak bir paydada buluşturarak ülkemizin spor turizmine ve küresel prestijine önemli katkı sağlıyor. TürkMedya olarak bu büyük yolculuğun medya partneri olmaktan gurur duyuyor, organizasyonun coşkusunu, mücadelesini ve eşsiz görselliğini tüm mecralarımızla izleyicilerimiz ve okurlarımızla buluşturuyoruz. Üstelik bu tutkunun yalnızca yayıncısı değil, TürkMedya Yelken Takımı’yla bizzat içindeyiz. Kupa Teslim Töreni de geçmişin emeğine saygı duyarken geleceğin mücadelesine yelken açmanın; dürüst rekabetin, takım ruhunun ve denizcilik geleneğinin güçlü bir sembolü.”



Bosphorus Cup 2026 – Yarış Takvimi

● 17 Eylül Perşembe – 1. Gün: Caddebostan Yarışı

● 18 Eylül Cuma – 2. Gün: Adalar Yarışı

● 19 Eylül Cumartesi – 3. Gün: Boğaz Yarışı @ Çırağan Palace Kempinski

● 19 Eylül Cumartesi – Ödül Töreni @ Çırağan Palace Kempinski