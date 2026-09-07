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  • İstanbul'un 24 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul'un 24 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve periyodik altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir planlı elektrik kesintisi yapacak.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'un 24 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul'da yaşayan ve milyonlarca vatandaşı etkileyecek elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. 

Şehir genelinde yürütülen şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 24 ilçeyi kapsayan elektrik kesintisi duyurusunda bazı ilçelerde kesintiler 9 saat sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 

İşte 9 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

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