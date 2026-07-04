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SGK-BAĞKUR Tarım emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tüm maaşlarda hesaplama tablosu

Emekliler yeni maaşlarına odaklandı. Dün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte zamlar netleşti ve yeni ek ödemeler hesaplara dahil edildi. Peki SGK-BAĞKUR ve Tarım emeklileri ne kadar maaş zammı alacak? İşte hesaplama tablosu

Ekonomist
Ekonomist
SGK-BAĞKUR Tarım emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tüm maaşlarda hesaplama tablosu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.76 seviyesinde gerçekleşti.

Maaşa gelecek olan yüzde 17,76 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek tutarda gerçekleşti.

1 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
99041,6417589,8116631,44665,3121296,7
99012,9017584,7116597,64663,9121261,5
98283,3517455,1115738,54629,5120368,0
98046,8017413,1115459,94618,4120078,3
97907,5317388,4115295,94611,8119907,7
97887,6317384,8115272,54610,9119883,4
97529,4917321,2114850,74594,0119444,8
95802,8917014,6112817,54512,7117330,2
95614,9816981,2112596,24503,8117100,0
95639,3016985,5112624,84505,0117129,8
94914,1716856,8111770,94470,8116241,8
94783,7316833,6111617,34464,7116082,0
94381,3816762,1111143,54445,7115589,3
93744,6816649,1110393,74415,7114809,5
92922,2816503109425,34377,0113802,3
92789,6416479,4109269,14377,8113639,8
92654,7816455,5109110,34364,4113474,7
91790,3816302108092,34323,7112416,0
90311,3916039,3106350,74254,0110604,7
89122,0015828,1104950,14198,0109148,1
88903,1415789,2104692,34187,7108880,0
88348,2415690,6104038,94161,6108200,4
88038,7315635,7103674,44147,0107821,4
86937,7815440,1102377,94095,1106473,0
86489,0015360,4101849,44074,0105923,4
85644,4915210,5100855,04034,2 

2 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-Temmuz Gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
84753,5615052,299805,83992,2103798,0
84249,5114962,799212,23968,5103180,7
83745,4614873,298618,63944,7102563,4
83385,1014809,298194,33927,8102122,1
83239,1914783,398022,53920,9101943,4
82739,5614694,597434,13897,4101331,5
82427,8514639,297067,03882,7100949,7
82228,8814603,896832,73873,3100706,0
81724,8314514,396239,23849,6100088,7
81218,5714424,495643,03825,799468,7
80714,5214334,995049,43802,098851,4
80462,4914290,194752,63790,198542,7
80210,4614245,494455,83778,298234,1
79704,2014155,593859,73754,497614,1
79496,3914118,693615,03744,697359,5
79200,1514065,993266,13730,696996,7
78693,891397692669,93706,896376,7
78199,8413886,592076,43683,195759,4
77922,341383991761,33670,595431,8
77685,791379791482,83659,395142,1
77179,5313707,190886,63635,594522,1
76675,4713617,690293,03611,793904,8
76500,8213586,590087,43603,593690,9
76171,421352889699,53588,093287,4
75665,1613438,189103,33564,192667,4
75161,1113348,688509,73540,4 

3 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-Temmuz 2026Gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
75048,3613328,688377,03535,191912,0
74654,8513258,787913,53516,591430,1
74150,8013169,287320,03492,890812,8
73646,7513079,786726,43469,190195,5
73140,4812989,786130,23445,289575,4
72636,4312900,285536,73421,588958,1
72446,3112866,585312,83412,588725,3
72130,1712810,384940,53397,688338,1
71626,1212720,884346,93373,987720,8
71122,0712631,383753,33350,187103,5
71071,2212622,283693,53347,787041,2
70615,8112541,483157,23326,386483,5
70111,7512451,882563,63302,585866,1
69607,7012362,381970,03278,885248,8
69101,4412272,481373,93255,084628,8
68955,5312246,581202,03248,184450,1
68597,3912182,980780,33231,284011,5
68091,131209380184,13207,483391,5
67587,0812003,579590,53183,682774,2
67080,8111913,678994,43159,882154,1
66576,761182478400,83136,081536,8
66368,9511787,178156,13126,281282,3
66072,7111734,577807,23112,380919,5
65566,4511644,677211,13088,480299,5
64556,1411465,276021,33040,979062,2
64286,4311417,375703,73028,1 

4 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
64052,0911375,775427,73017,178444,8
63548,0311286,174834,22993,477827,5
63041,7711196,274238,02969,577207,5
62610,6811119,773730,32949,276679,5
62535,5111106,373641,82945,776587,5
62031,4611016,873048,22921,975970,2
61527,4110927,372454,72898,275352,9
61361,6010897,872259,42890,475149,8
61021,1510837,471858,52874,374732,8
60517,1010747,871264,92850,674115,5
60010,8310657,970668,82826,873495,5
59506,7810568,470075,22803,072878,2
59307,8110533,169840,92793,672634,5
59002,7310478,969481,62779,372260,9
58496,471038968885,42755,471640,9
57992,4210299,568291,92731,771023,5
57747,0210255,968002,92720,170723,0
57486,1610209,567695,72707,870403,5
56478,0510030,566508,62660,369168,9
55971,799940,5965912,42636,568548,9
55841,369917,4365758,82630,468389,1
55467,749851,0765318,82612,867931,6
54961,489761,1664722,62588,967311,5
54457,439671,6464129,12565,266694,2
54161,199619,0363780,22551,266331,4
53953,389582,1263535,52541,4 

5 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
53876,009568,3863444,42537,865982,2
53780,949551,4963332,42533,365865,7
53650,509528,3363178,82527,265706,0
53617,349522,4463139,82525,665605,4
53520,079505,1663025,22521,065546,2
53447,119492,2162939,32517,665456,9
53360,899476,8962837,82513,565351,3
53077,929426,6462504,62500,265004,7
52943,069402,6962345,82493,864839,6
52878,959391,362270,32490,864761,1
52710,939361,4662072,42482,964555,3
52439,019313,1761752,22470,164222,3
51932,759223,2661156,02446,263602,2
51618,829167,560786,32431,563217,8
51428,709133,7460562,42422,562984,9
50922,449043,8259966,32398,762364,9
50418,398954,3159372,72374,961747,6
50195,108914,6559109,72364,461474,1
50095,628896,9858992,62359,761352,3
49914,338864,7958779,12351,261130,3
49697,688826,3158524,02341,060864,9
49677,788822,7758500,62340,060840,6
49408,078774,8758182,92327,360510,3
48904,028685,3557589,42303,659892,9
48700,638649,2357349,92294,059643,9
48399,978595,8356995,82279,8 

6 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
47999,828524,7756524,62261,058785,6
47893,718505,9256399,62256,058655,6
47389,668416,455806,12232,258038,3
46885,618326,8855212,52208,557421,0
46622,538280,1654902,72196,157098,8
46481,048255,0354736,12189,456925,5
46425,778245,2254671,02186,856857,8
46379,348236,9754616,32184,756801,0
45996,888169,0554165,92166,656332,6
45875,298147,4554022,72160,956183,7
45687,388114,0853801,52152,155953,5
45369,038057,5453426,62137,155563,6
45276,188041,0553317,22132,755449,9
45236,398033,9853270,42130,855401,2
44864,987968,0252833,02113,354946,3
44493,577902,0652395,62095,854491,5
44358,727878,1152236,82089,554326,3
44318,927871,0452190,02087,654277,6
44016,057817,2551833,32073,353906,6
43854,677788,5951643,32065,753709,0
43593,807742,2651336,12053,453389,5
43348,407698,6851047,12041,953089,0
43215,767675,1250890,92035,652926,5
42844,357609,1650453,52018,152471,7
42464,107541,6250005,72000,252006,0
42340,307519,6449859,91994,4 

7 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-Temmuz Gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
42130,287482,3449612,61984,551597,1
41834,047429,7349263,81970,651234,3
41327,787339,8148667,61946,750614,3
41173,027312,3348485,41939,450424,8
40823,737250,2948074,01923,049997,0
40611,497212,647824,11913,049737,1
40381,587171,7747553,31902,149455,5
40319,687160,7747480,41899,249379,7
40063,237115,2347178,51887,149065,6
39813,417070,8646884,31875,448759,6
39563,607026,546590,11863,648453,7
39309,366981,3446290,71851,648142,3
39165,666955,8246121,51844,947966,3
39088,296942,0846030,41841,247871,6
39061,766937,3745999,11840,047839,1
38803,106891,4345694,51827,847522,3
38619,616858,8445478,41819,147297,6
38582,026852,1745434,21817,447251,6
38299,056801,9145101,01804,046905,0
37795,006712,3944507,41780,346287,7
37288,746622,4843911,21756,445667,7
37231,266612,2743843,51753,745597,3
37014,606573,7943588,41743,545331,9
36853,226545,1343398,31735,945134,3
36784,686532,9643317,61732,745050,4
36649,836509,0143158,81726,4 

8 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık
36380,126461,1142841,21713,644554,9
36192,206427,7442619,91704,844324,7
36039,666400,6442440,31697,644137,9
35865,016369,6342234,61689,443924,0
35774,376353,5342127,91685,143813,0
35535,616311,1241846,71673,943520,6
35407,396288,3541695,71667,843363,6
35243,796259,341503,11660,143163,2
35082,416230,6441313,01652,542965,6
34943,136205,941149,01646,042795,0
34825,966185,0941011,01640,442651,5
34764,066174,140938,21637,542575,7
34523,096131,340654,41626,242280,6
34348,446100,2840448,71617,942066,7
34260,016084,5840344,61613,841958,4
34107,476057,4940165,01606,641771,5
33970,406033,1440003,51600,141603,7
33859,866013,5139873,41594,941468,3
33755,965995,0639751,01590,041341,1
33249,695905,1539154,81566,240721,0
33063,995872,1638936,21557,440493,6
32745,645815,6338561,31542,540103,7
32239,385725,7137965,11518,639483,7
32153,165710,437863,61514,539378,1
32038,205689,9837728,21509,139237,3
31837,025654,2637491,31499,7 

9 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-Temmuz Gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 
31633,635618,1337251,81490,138741,8
31512,045596,5437108,61484,338592,9
31432,465582,437014,91480,638495,5
31231,285546,6736778,01471,138249,1
31027,895510,5536538,41461,538000,0
30937,255494,4636431,71457,337889,0
30826,715474,8236301,51452,137753,6
30623,325438,736062,01442,537504,5
30545,955424,9635970,91438,837409,7
30470,785411,6135882,41435,337317,7
30422,145402,9735825,11433,037258,1
30220,965367,2435588,21423,537011,7
30019,795331,5135351,31414,136765,4
29971,155322,8835294,01411,836705,8
29816,405295,3935111,81404,536516,3
29613,015259,2734872,31394,936267,2
29411,835223,5434635,41385,436020,8
29272,555198,8134471,41378,935850,2
29210,655187,8134398,51375,935774,4
29009,475152,0834161,61366,535528,0
28806,085115,9633922,01356,935278,9
28764,085108,533872,61354,935227,5
28604,915080,2333685,11347,435032,5
28403,735044,533448,21337,934786,2
28200,345008,3833208,71328,334537,1
28089,804988,7533078,51323,1 

10 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık
27999,164972,6532971,81318,934290,7
27795,774936,5332732,31309,334041,6
27594,594900,832495,41299,833795,2
27497,324883,5232380,81295,233676,1
27393,414865,0732258,51290,333548,8
27293,934847,432141,31285,733427,0
27243,084838,3732081,51283,333364,7
27192,244829,3432021,61280,933302,4
26988,854793,2231782,11271,333053,3
26785,464757,131542,61261,732804,3
26732,404747,6731480,11259,232739,3
26584,284721,3731305,61252,232557,9
26383,104685,6431068,71242,732311,5
26181,924649,9130831,81233,332065,1
26058,124627,9230686,01227,431913,5
25978,534613,7930592,31223,731816,0
25890,104598,0830488,21219,531707,7
25775,144577,6730352,81214,131566,9
25573,974541,9430115,91204,631320,5
25372,794506,2129879,01195,231074,2
26347,734679,3631027,11241,132268,2
25171,614470,4829642,11185,730827,8
25155,084465,7729610,81184,430795,3
25127,394462,6329590,01183,630773,6
24968,224434,3629402,61176,130578,7
24767,044398,6329165,71166,6 

11 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık
24654,294378,629032,91161,330194,2
24565,864362,928928,81157,230085,9
24457,544343,6628801,21152,029953,2
24362,484326,7828689,31147,629836,8
24282,894312,6428595,51143,829739,4
24161,304291,0528452,31138,129590,4
23957,914254,9228212,81128,529341,3
23756,734219,277975,91119,029095,0
23690,414207,4227897,81115,929013,7
23630,724196,8227827,51113,128940,6
23555,554183,4727739,01109,628848,6
23502,494174,0427676,51107,128783,6
23354,374147,7427502,11100,128602,2
23332,274143,8127476,11099,028575,1
23186,364117,927304,31092,228396,4
23150,984111,6127262,61090,528353,1
22947,594075,4927023,11080,928104,0
22755,264041,3326796,61071,927868,5
22649,144022,4926671,61066,927738,5
22598,304013,4626611,81064,527676,2
22454,603987,9426442,51057,727500,2
22432,493984,0126416,51056,727473,2
22293,213959,2726252,51050,127302,6
22262,263953,7826216,01048,627264,7
22065,503918,8325984,31039,427023,7
21879,803885,8525765,71030,6 

12 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026

SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
Ocak-TemmuzGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık
21678,623850,1225528,71021,126549,9
21638,833843,0625481,91019,326501,2
21484,083815,5725299,61012,026311,6
21400,073800,6525200,71008,026208,7
21313,853785,3425099,21004,026103,2
21289,533781,0225070,61002,826073,4
21097,203746,8624844,1993,825837,8
20900,443711,9224612,4984,525596,9
20513,563643,2124156,8966,325123,0
20484,823638,124122,9964,925087,8
20418,503626,3224044,8961,825006,6
20319,013608,6623927,7957,124884,8
20124,473574,1123698,6947,924646,5
19929,923539,5523469,5938,824408,3
19737,583505,3923243,0929,724172,7
19540,833470,4523011,3920,523931,7
19363,973439,0422803,0912,123715,1
19346,283435,922782,2911,323693,5
19198,163409,5922607,8904,323512,1
19063,313385,6422448,9898,023346,9
18959,403367,1922326,6893,123219,7
18764,853332,6422097,5883,922981,4
18572,523298,4821871,0874,822745,8
18530,513291,0221821,5872,922694,4
18470,823280,4221751,2870,022621,3
18349,233258,8221608,1864,3 
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