SGK-BAĞKUR Tarım emeklisi ne kadar zam alacak? İşte tüm maaşlarda hesaplama tablosu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.76 seviyesinde gerçekleşti.
Maaşa gelecek olan yüzde 17,76 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek tutarda gerçekleşti.
1 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|99041,64
|17589,8
|116631,4
|4665,3
|121296,7
|99012,90
|17584,7
|116597,6
|4663,9
|121261,5
|98283,35
|17455,1
|115738,5
|4629,5
|120368,0
|98046,80
|17413,1
|115459,9
|4618,4
|120078,3
|97907,53
|17388,4
|115295,9
|4611,8
|119907,7
|97887,63
|17384,8
|115272,5
|4610,9
|119883,4
|97529,49
|17321,2
|114850,7
|4594,0
|119444,8
|95802,89
|17014,6
|112817,5
|4512,7
|117330,2
|95614,98
|16981,2
|112596,2
|4503,8
|117100,0
|95639,30
|16985,5
|112624,8
|4505,0
|117129,8
|94914,17
|16856,8
|111770,9
|4470,8
|116241,8
|94783,73
|16833,6
|111617,3
|4464,7
|116082,0
|94381,38
|16762,1
|111143,5
|4445,7
|115589,3
|93744,68
|16649,1
|110393,7
|4415,7
|114809,5
|92922,28
|16503
|109425,3
|4377,0
|113802,3
|92789,64
|16479,4
|109269,1
|4377,8
|113639,8
|92654,78
|16455,5
|109110,3
|4364,4
|113474,7
|91790,38
|16302
|108092,3
|4323,7
|112416,0
|90311,39
|16039,3
|106350,7
|4254,0
|110604,7
|89122,00
|15828,1
|104950,1
|4198,0
|109148,1
|88903,14
|15789,2
|104692,3
|4187,7
|108880,0
|88348,24
|15690,6
|104038,9
|4161,6
|108200,4
|88038,73
|15635,7
|103674,4
|4147,0
|107821,4
|86937,78
|15440,1
|102377,9
|4095,1
|106473,0
|86489,00
|15360,4
|101849,4
|4074,0
|105923,4
|85644,49
|15210,5
|100855,0
|4034,2
2 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|84753,56
|15052,2
|99805,8
|3992,2
|103798,0
|84249,51
|14962,7
|99212,2
|3968,5
|103180,7
|83745,46
|14873,2
|98618,6
|3944,7
|102563,4
|83385,10
|14809,2
|98194,3
|3927,8
|102122,1
|83239,19
|14783,3
|98022,5
|3920,9
|101943,4
|82739,56
|14694,5
|97434,1
|3897,4
|101331,5
|82427,85
|14639,2
|97067,0
|3882,7
|100949,7
|82228,88
|14603,8
|96832,7
|3873,3
|100706,0
|81724,83
|14514,3
|96239,2
|3849,6
|100088,7
|81218,57
|14424,4
|95643,0
|3825,7
|99468,7
|80714,52
|14334,9
|95049,4
|3802,0
|98851,4
|80462,49
|14290,1
|94752,6
|3790,1
|98542,7
|80210,46
|14245,4
|94455,8
|3778,2
|98234,1
|79704,20
|14155,5
|93859,7
|3754,4
|97614,1
|79496,39
|14118,6
|93615,0
|3744,6
|97359,5
|79200,15
|14065,9
|93266,1
|3730,6
|96996,7
|78693,89
|13976
|92669,9
|3706,8
|96376,7
|78199,84
|13886,5
|92076,4
|3683,1
|95759,4
|77922,34
|13839
|91761,3
|3670,5
|95431,8
|77685,79
|13797
|91482,8
|3659,3
|95142,1
|77179,53
|13707,1
|90886,6
|3635,5
|94522,1
|76675,47
|13617,6
|90293,0
|3611,7
|93904,8
|76500,82
|13586,5
|90087,4
|3603,5
|93690,9
|76171,42
|13528
|89699,5
|3588,0
|93287,4
|75665,16
|13438,1
|89103,3
|3564,1
|92667,4
|75161,11
|13348,6
|88509,7
|3540,4
3 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz 2026
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|75048,36
|13328,6
|88377,0
|3535,1
|91912,0
|74654,85
|13258,7
|87913,5
|3516,5
|91430,1
|74150,80
|13169,2
|87320,0
|3492,8
|90812,8
|73646,75
|13079,7
|86726,4
|3469,1
|90195,5
|73140,48
|12989,7
|86130,2
|3445,2
|89575,4
|72636,43
|12900,2
|85536,7
|3421,5
|88958,1
|72446,31
|12866,5
|85312,8
|3412,5
|88725,3
|72130,17
|12810,3
|84940,5
|3397,6
|88338,1
|71626,12
|12720,8
|84346,9
|3373,9
|87720,8
|71122,07
|12631,3
|83753,3
|3350,1
|87103,5
|71071,22
|12622,2
|83693,5
|3347,7
|87041,2
|70615,81
|12541,4
|83157,2
|3326,3
|86483,5
|70111,75
|12451,8
|82563,6
|3302,5
|85866,1
|69607,70
|12362,3
|81970,0
|3278,8
|85248,8
|69101,44
|12272,4
|81373,9
|3255,0
|84628,8
|68955,53
|12246,5
|81202,0
|3248,1
|84450,1
|68597,39
|12182,9
|80780,3
|3231,2
|84011,5
|68091,13
|12093
|80184,1
|3207,4
|83391,5
|67587,08
|12003,5
|79590,5
|3183,6
|82774,2
|67080,81
|11913,6
|78994,4
|3159,8
|82154,1
|66576,76
|11824
|78400,8
|3136,0
|81536,8
|66368,95
|11787,1
|78156,1
|3126,2
|81282,3
|66072,71
|11734,5
|77807,2
|3112,3
|80919,5
|65566,45
|11644,6
|77211,1
|3088,4
|80299,5
|64556,14
|11465,2
|76021,3
|3040,9
|79062,2
|64286,43
|11417,3
|75703,7
|3028,1
4 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|64052,09
|11375,7
|75427,7
|3017,1
|78444,8
|63548,03
|11286,1
|74834,2
|2993,4
|77827,5
|63041,77
|11196,2
|74238,0
|2969,5
|77207,5
|62610,68
|11119,7
|73730,3
|2949,2
|76679,5
|62535,51
|11106,3
|73641,8
|2945,7
|76587,5
|62031,46
|11016,8
|73048,2
|2921,9
|75970,2
|61527,41
|10927,3
|72454,7
|2898,2
|75352,9
|61361,60
|10897,8
|72259,4
|2890,4
|75149,8
|61021,15
|10837,4
|71858,5
|2874,3
|74732,8
|60517,10
|10747,8
|71264,9
|2850,6
|74115,5
|60010,83
|10657,9
|70668,8
|2826,8
|73495,5
|59506,78
|10568,4
|70075,2
|2803,0
|72878,2
|59307,81
|10533,1
|69840,9
|2793,6
|72634,5
|59002,73
|10478,9
|69481,6
|2779,3
|72260,9
|58496,47
|10389
|68885,4
|2755,4
|71640,9
|57992,42
|10299,5
|68291,9
|2731,7
|71023,5
|57747,02
|10255,9
|68002,9
|2720,1
|70723,0
|57486,16
|10209,5
|67695,7
|2707,8
|70403,5
|56478,05
|10030,5
|66508,6
|2660,3
|69168,9
|55971,79
|9940,59
|65912,4
|2636,5
|68548,9
|55841,36
|9917,43
|65758,8
|2630,4
|68389,1
|55467,74
|9851,07
|65318,8
|2612,8
|67931,6
|54961,48
|9761,16
|64722,6
|2588,9
|67311,5
|54457,43
|9671,64
|64129,1
|2565,2
|66694,2
|54161,19
|9619,03
|63780,2
|2551,2
|66331,4
|53953,38
|9582,12
|63535,5
|2541,4
5 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|53876,00
|9568,38
|63444,4
|2537,8
|65982,2
|53780,94
|9551,49
|63332,4
|2533,3
|65865,7
|53650,50
|9528,33
|63178,8
|2527,2
|65706,0
|53617,34
|9522,44
|63139,8
|2525,6
|65605,4
|53520,07
|9505,16
|63025,2
|2521,0
|65546,2
|53447,11
|9492,21
|62939,3
|2517,6
|65456,9
|53360,89
|9476,89
|62837,8
|2513,5
|65351,3
|53077,92
|9426,64
|62504,6
|2500,2
|65004,7
|52943,06
|9402,69
|62345,8
|2493,8
|64839,6
|52878,95
|9391,3
|62270,3
|2490,8
|64761,1
|52710,93
|9361,46
|62072,4
|2482,9
|64555,3
|52439,01
|9313,17
|61752,2
|2470,1
|64222,3
|51932,75
|9223,26
|61156,0
|2446,2
|63602,2
|51618,82
|9167,5
|60786,3
|2431,5
|63217,8
|51428,70
|9133,74
|60562,4
|2422,5
|62984,9
|50922,44
|9043,82
|59966,3
|2398,7
|62364,9
|50418,39
|8954,31
|59372,7
|2374,9
|61747,6
|50195,10
|8914,65
|59109,7
|2364,4
|61474,1
|50095,62
|8896,98
|58992,6
|2359,7
|61352,3
|49914,33
|8864,79
|58779,1
|2351,2
|61130,3
|49697,68
|8826,31
|58524,0
|2341,0
|60864,9
|49677,78
|8822,77
|58500,6
|2340,0
|60840,6
|49408,07
|8774,87
|58182,9
|2327,3
|60510,3
|48904,02
|8685,35
|57589,4
|2303,6
|59892,9
|48700,63
|8649,23
|57349,9
|2294,0
|59643,9
|48399,97
|8595,83
|56995,8
|2279,8
6 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|47999,82
|8524,77
|56524,6
|2261,0
|58785,6
|47893,71
|8505,92
|56399,6
|2256,0
|58655,6
|47389,66
|8416,4
|55806,1
|2232,2
|58038,3
|46885,61
|8326,88
|55212,5
|2208,5
|57421,0
|46622,53
|8280,16
|54902,7
|2196,1
|57098,8
|46481,04
|8255,03
|54736,1
|2189,4
|56925,5
|46425,77
|8245,22
|54671,0
|2186,8
|56857,8
|46379,34
|8236,97
|54616,3
|2184,7
|56801,0
|45996,88
|8169,05
|54165,9
|2166,6
|56332,6
|45875,29
|8147,45
|54022,7
|2160,9
|56183,7
|45687,38
|8114,08
|53801,5
|2152,1
|55953,5
|45369,03
|8057,54
|53426,6
|2137,1
|55563,6
|45276,18
|8041,05
|53317,2
|2132,7
|55449,9
|45236,39
|8033,98
|53270,4
|2130,8
|55401,2
|44864,98
|7968,02
|52833,0
|2113,3
|54946,3
|44493,57
|7902,06
|52395,6
|2095,8
|54491,5
|44358,72
|7878,11
|52236,8
|2089,5
|54326,3
|44318,92
|7871,04
|52190,0
|2087,6
|54277,6
|44016,05
|7817,25
|51833,3
|2073,3
|53906,6
|43854,67
|7788,59
|51643,3
|2065,7
|53709,0
|43593,80
|7742,26
|51336,1
|2053,4
|53389,5
|43348,40
|7698,68
|51047,1
|2041,9
|53089,0
|43215,76
|7675,12
|50890,9
|2035,6
|52926,5
|42844,35
|7609,16
|50453,5
|2018,1
|52471,7
|42464,10
|7541,62
|50005,7
|2000,2
|52006,0
|42340,30
|7519,64
|49859,9
|1994,4
7 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|42130,28
|7482,34
|49612,6
|1984,5
|51597,1
|41834,04
|7429,73
|49263,8
|1970,6
|51234,3
|41327,78
|7339,81
|48667,6
|1946,7
|50614,3
|41173,02
|7312,33
|48485,4
|1939,4
|50424,8
|40823,73
|7250,29
|48074,0
|1923,0
|49997,0
|40611,49
|7212,6
|47824,1
|1913,0
|49737,1
|40381,58
|7171,77
|47553,3
|1902,1
|49455,5
|40319,68
|7160,77
|47480,4
|1899,2
|49379,7
|40063,23
|7115,23
|47178,5
|1887,1
|49065,6
|39813,41
|7070,86
|46884,3
|1875,4
|48759,6
|39563,60
|7026,5
|46590,1
|1863,6
|48453,7
|39309,36
|6981,34
|46290,7
|1851,6
|48142,3
|39165,66
|6955,82
|46121,5
|1844,9
|47966,3
|39088,29
|6942,08
|46030,4
|1841,2
|47871,6
|39061,76
|6937,37
|45999,1
|1840,0
|47839,1
|38803,10
|6891,43
|45694,5
|1827,8
|47522,3
|38619,61
|6858,84
|45478,4
|1819,1
|47297,6
|38582,02
|6852,17
|45434,2
|1817,4
|47251,6
|38299,05
|6801,91
|45101,0
|1804,0
|46905,0
|37795,00
|6712,39
|44507,4
|1780,3
|46287,7
|37288,74
|6622,48
|43911,2
|1756,4
|45667,7
|37231,26
|6612,27
|43843,5
|1753,7
|45597,3
|37014,60
|6573,79
|43588,4
|1743,5
|45331,9
|36853,22
|6545,13
|43398,3
|1735,9
|45134,3
|36784,68
|6532,96
|43317,6
|1732,7
|45050,4
|36649,83
|6509,01
|43158,8
|1726,4
8 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|36380,12
|6461,11
|42841,2
|1713,6
|44554,9
|36192,20
|6427,74
|42619,9
|1704,8
|44324,7
|36039,66
|6400,64
|42440,3
|1697,6
|44137,9
|35865,01
|6369,63
|42234,6
|1689,4
|43924,0
|35774,37
|6353,53
|42127,9
|1685,1
|43813,0
|35535,61
|6311,12
|41846,7
|1673,9
|43520,6
|35407,39
|6288,35
|41695,7
|1667,8
|43363,6
|35243,79
|6259,3
|41503,1
|1660,1
|43163,2
|35082,41
|6230,64
|41313,0
|1652,5
|42965,6
|34943,13
|6205,9
|41149,0
|1646,0
|42795,0
|34825,96
|6185,09
|41011,0
|1640,4
|42651,5
|34764,06
|6174,1
|40938,2
|1637,5
|42575,7
|34523,09
|6131,3
|40654,4
|1626,2
|42280,6
|34348,44
|6100,28
|40448,7
|1617,9
|42066,7
|34260,01
|6084,58
|40344,6
|1613,8
|41958,4
|34107,47
|6057,49
|40165,0
|1606,6
|41771,5
|33970,40
|6033,14
|40003,5
|1600,1
|41603,7
|33859,86
|6013,51
|39873,4
|1594,9
|41468,3
|33755,96
|5995,06
|39751,0
|1590,0
|41341,1
|33249,69
|5905,15
|39154,8
|1566,2
|40721,0
|33063,99
|5872,16
|38936,2
|1557,4
|40493,6
|32745,64
|5815,63
|38561,3
|1542,5
|40103,7
|32239,38
|5725,71
|37965,1
|1518,6
|39483,7
|32153,16
|5710,4
|37863,6
|1514,5
|39378,1
|32038,20
|5689,98
|37728,2
|1509,1
|39237,3
|31837,02
|5654,26
|37491,3
|1499,7
9 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|31633,63
|5618,13
|37251,8
|1490,1
|38741,8
|31512,04
|5596,54
|37108,6
|1484,3
|38592,9
|31432,46
|5582,4
|37014,9
|1480,6
|38495,5
|31231,28
|5546,67
|36778,0
|1471,1
|38249,1
|31027,89
|5510,55
|36538,4
|1461,5
|38000,0
|30937,25
|5494,46
|36431,7
|1457,3
|37889,0
|30826,71
|5474,82
|36301,5
|1452,1
|37753,6
|30623,32
|5438,7
|36062,0
|1442,5
|37504,5
|30545,95
|5424,96
|35970,9
|1438,8
|37409,7
|30470,78
|5411,61
|35882,4
|1435,3
|37317,7
|30422,14
|5402,97
|35825,1
|1433,0
|37258,1
|30220,96
|5367,24
|35588,2
|1423,5
|37011,7
|30019,79
|5331,51
|35351,3
|1414,1
|36765,4
|29971,15
|5322,88
|35294,0
|1411,8
|36705,8
|29816,40
|5295,39
|35111,8
|1404,5
|36516,3
|29613,01
|5259,27
|34872,3
|1394,9
|36267,2
|29411,83
|5223,54
|34635,4
|1385,4
|36020,8
|29272,55
|5198,81
|34471,4
|1378,9
|35850,2
|29210,65
|5187,81
|34398,5
|1375,9
|35774,4
|29009,47
|5152,08
|34161,6
|1366,5
|35528,0
|28806,08
|5115,96
|33922,0
|1356,9
|35278,9
|28764,08
|5108,5
|33872,6
|1354,9
|35227,5
|28604,91
|5080,23
|33685,1
|1347,4
|35032,5
|28403,73
|5044,5
|33448,2
|1337,9
|34786,2
|28200,34
|5008,38
|33208,7
|1328,3
|34537,1
|28089,80
|4988,75
|33078,5
|1323,1
10 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|27999,16
|4972,65
|32971,8
|1318,9
|34290,7
|27795,77
|4936,53
|32732,3
|1309,3
|34041,6
|27594,59
|4900,8
|32495,4
|1299,8
|33795,2
|27497,32
|4883,52
|32380,8
|1295,2
|33676,1
|27393,41
|4865,07
|32258,5
|1290,3
|33548,8
|27293,93
|4847,4
|32141,3
|1285,7
|33427,0
|27243,08
|4838,37
|32081,5
|1283,3
|33364,7
|27192,24
|4829,34
|32021,6
|1280,9
|33302,4
|26988,85
|4793,22
|31782,1
|1271,3
|33053,3
|26785,46
|4757,1
|31542,6
|1261,7
|32804,3
|26732,40
|4747,67
|31480,1
|1259,2
|32739,3
|26584,28
|4721,37
|31305,6
|1252,2
|32557,9
|26383,10
|4685,64
|31068,7
|1242,7
|32311,5
|26181,92
|4649,91
|30831,8
|1233,3
|32065,1
|26058,12
|4627,92
|30686,0
|1227,4
|31913,5
|25978,53
|4613,79
|30592,3
|1223,7
|31816,0
|25890,10
|4598,08
|30488,2
|1219,5
|31707,7
|25775,14
|4577,67
|30352,8
|1214,1
|31566,9
|25573,97
|4541,94
|30115,9
|1204,6
|31320,5
|25372,79
|4506,21
|29879,0
|1195,2
|31074,2
|26347,73
|4679,36
|31027,1
|1241,1
|32268,2
|25171,61
|4470,48
|29642,1
|1185,7
|30827,8
|25155,08
|4465,77
|29610,8
|1184,4
|30795,3
|25127,39
|4462,63
|29590,0
|1183,6
|30773,6
|24968,22
|4434,36
|29402,6
|1176,1
|30578,7
|24767,04
|4398,63
|29165,7
|1166,6
11 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|24654,29
|4378,6
|29032,9
|1161,3
|30194,2
|24565,86
|4362,9
|28928,8
|1157,2
|30085,9
|24457,54
|4343,66
|28801,2
|1152,0
|29953,2
|24362,48
|4326,78
|28689,3
|1147,6
|29836,8
|24282,89
|4312,64
|28595,5
|1143,8
|29739,4
|24161,30
|4291,05
|28452,3
|1138,1
|29590,4
|23957,91
|4254,92
|28212,8
|1128,5
|29341,3
|23756,73
|4219,2
|77975,9
|1119,0
|29095,0
|23690,41
|4207,42
|27897,8
|1115,9
|29013,7
|23630,72
|4196,82
|27827,5
|1113,1
|28940,6
|23555,55
|4183,47
|27739,0
|1109,6
|28848,6
|23502,49
|4174,04
|27676,5
|1107,1
|28783,6
|23354,37
|4147,74
|27502,1
|1100,1
|28602,2
|23332,27
|4143,81
|27476,1
|1099,0
|28575,1
|23186,36
|4117,9
|27304,3
|1092,2
|28396,4
|23150,98
|4111,61
|27262,6
|1090,5
|28353,1
|22947,59
|4075,49
|27023,1
|1080,9
|28104,0
|22755,26
|4041,33
|26796,6
|1071,9
|27868,5
|22649,14
|4022,49
|26671,6
|1066,9
|27738,5
|22598,30
|4013,46
|26611,8
|1064,5
|27676,2
|22454,60
|3987,94
|26442,5
|1057,7
|27500,2
|22432,49
|3984,01
|26416,5
|1056,7
|27473,2
|22293,21
|3959,27
|26252,5
|1050,1
|27302,6
|22262,26
|3953,78
|26216,0
|1048,6
|27264,7
|22065,50
|3918,83
|25984,3
|1039,4
|27023,7
|21879,80
|3885,85
|25765,7
|1030,6
12 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
|Ocak-Temmuz
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık
|21678,62
|3850,12
|25528,7
|1021,1
|26549,9
|21638,83
|3843,06
|25481,9
|1019,3
|26501,2
|21484,08
|3815,57
|25299,6
|1012,0
|26311,6
|21400,07
|3800,65
|25200,7
|1008,0
|26208,7
|21313,85
|3785,34
|25099,2
|1004,0
|26103,2
|21289,53
|3781,02
|25070,6
|1002,8
|26073,4
|21097,20
|3746,86
|24844,1
|993,8
|25837,8
|20900,44
|3711,92
|24612,4
|984,5
|25596,9
|20513,56
|3643,21
|24156,8
|966,3
|25123,0
|20484,82
|3638,1
|24122,9
|964,9
|25087,8
|20418,50
|3626,32
|24044,8
|961,8
|25006,6
|20319,01
|3608,66
|23927,7
|957,1
|24884,8
|20124,47
|3574,11
|23698,6
|947,9
|24646,5
|19929,92
|3539,55
|23469,5
|938,8
|24408,3
|19737,58
|3505,39
|23243,0
|929,7
|24172,7
|19540,83
|3470,45
|23011,3
|920,5
|23931,7
|19363,97
|3439,04
|22803,0
|912,1
|23715,1
|19346,28
|3435,9
|22782,2
|911,3
|23693,5
|19198,16
|3409,59
|22607,8
|904,3
|23512,1
|19063,31
|3385,64
|22448,9
|898,0
|23346,9
|18959,40
|3367,19
|22326,6
|893,1
|23219,7
|18764,85
|3332,64
|22097,5
|883,9
|22981,4
|18572,52
|3298,48
|21871,0
|874,8
|22745,8
|18530,51
|3291,02
|21821,5
|872,9
|22694,4
|18470,82
|3280,42
|21751,2
|870,0
|22621,3
|18349,23
|3258,82
|21608,1
|864,3