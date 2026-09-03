SSK ve Bağ-Kur emekli zammında iki aylık veri netleşti: 2027 Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı için enflasyon verileri takip ediliyor. Ağustos rakamlarının açıklanmasıyla temmuz ve ağustosu kapsayan iki aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı.

Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre hesaplanacak. Bu nedenle kesin zam oranının belirlenmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iki aylık zam oranı ne kadar oldu? 2027 Ocak emekli zammı ne zaman kesinleşecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak?