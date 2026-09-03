SSK ve Bağ-Kur emekli zammında iki aylık veri netleşti: 2027 Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı için enflasyon verileri takip ediliyor. Ağustos rakamlarının açıklanmasıyla temmuz ve ağustosu kapsayan iki aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı.
Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre hesaplanacak. Bu nedenle kesin zam oranının belirlenmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iki aylık zam oranı ne kadar oldu? 2027 Ocak emekli zammı ne zaman kesinleşecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak?
1 Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu.
Ağustos enflasyonunun belli olmasıyla yılın ikinci yarısını kapsayan ilk iki aylık kümülatif oran da netleşti. Açıklanan temmuz ve ağustos verileri, memurlar ile memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zamma yönelik hesaplamalarda belirleyici olacak.
2 İki aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?
Ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasının ardından, temmuz ve ağustos aylarının toplam etkisini gösteren iki aylık kümülatif (birleşik) enflasyon oranı yüzde 3,66 olarak hesaplandı.
3 2027 Ocak zammı ne zaman kesinleşecek?
Zam oranının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da belli olması gerekiyor. Böylece temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık toplam enflasyon üzerinden nihai oran hesaplanacak.
4 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı nasıl hesaplanıyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Zam oranları, geride kalan 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Buna göre ocak-haziran enflasyonu temmuz zammında, temmuz-aralık enflasyonu ise ocak zammında esas alınıyor.
Ağustos enflasyonu da ocak ayında yapılacak zammın hesaplanmasında dikkate alınacak ikinci aylık veri oldu.