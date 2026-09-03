Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun son 46 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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Şimşek sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."