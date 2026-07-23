Teknoloji perakende zinciri 2. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemine ait finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Şirketin açıklamasına göre, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal raporlarının 5 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrasında KAP’ta yayımlanması planlanıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 01.01.2026-30.06.2026 dönemine ait finansal raporlarının 5 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.