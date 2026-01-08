THY'den 100 milyar lirayı aşan yatırım

THY'nin İstanbul Havalimanı'nda bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılmıyla düzenlediği Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2033 hedefleri doğrultusunda yalnızca filolarını değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin havacılıktaki uzun vadeli vizyonunu, üretim gücünü ve küresel iddiasını somutlaştıran büyük altyapı hamlesini başlattıklarını dile getiren Bolat, "On binlerce insanımıza yeni istihdam kapıları açacak olmanın ve Türkiye Yüzyılı'na katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bolat, havacılık sektörünün doğası gereği sürekli bir inovasyon ve gelişim yarışı içinde olduğuna dikkati çekerek, "Hızın ve rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde istikrarlı bir büyüme ve başarı, eğitimden teknolojik altyapıya, lojistik kapasiteden hizmet kalitesine kadar kendi kendine yeten, sarsılmaz bir ekosistem kurmaktan geçiyor. THY, son 20 yılda tam olarak bunu başarmıştır. Bu süre zarfında bizler sadece bir hava yolu şirketi değil, sivil havacılığın zirvesine emin adımlarla ilerleyen, paydaşlarıyla birlikte büyüyen dünyanın en kapsamlı havacılık ağlarından birini inşa ettik." diye konuştu.

- "THY 10 yıl içerisinde 1000 uçağa ulaşacaktır"

Türkiye'nin son 20 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiği büyük atılımların en berrak şekilde görülebileceği yerin havacılık sektörü olduğunu anlatan Bolat, "Türkiye büyüdükçe biz de büyüdük. Biz kanatlandıkça Türkiye'nin küresel gücü daha da perçinlendi. Bugün THY, 500 uçağa ulaştığı 93 yıllık yolculuğunu tamamlamış ve ikinci 500 uçaklık dönemini başlatmıştır. Yüzüncü yılımızı kutlayacağımız 2033 yılında 800 uçağın üzerine çıkacak filomuz, 2036 yılında ikinci 500 uçaklık dönemini de tamamlayacaktır. 1933-2003 yılları arasını kapsayan 70 yıllık dönemde 65 uçağa ulaşan bu yolculuk, 23 yılda 500 uçağa ulaşmış ve sadece 10 yıl içerisinde 1000 uçağa ulaşacaktır. "

Bolat, temeli atılacak tesisler hakkında şunları söyledi:

"Bugün bazılarının temellerini atacağımız bazılarının da ikinci fazlarını başlatacağımız 8 proje, bu büyük ekosistemin temellerini oluşturuyor. Havacılığın ve THY ekosisteminin her alanında yapacağımız bu yatırımlar arasında 4,5 milyon ton kapasitesiyle dünyanın en büyük hava kargo terminali olacak SmartIst'in ikinci fazı, günlük 500 bin kapasiteyle dünyanın en büyük uçak içi ikram tesisi, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise üçüncü büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi, genişleyen uçuş eğitim binalarımız, veri merkezlerimiz, kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markamız Widect'in merkezi, ilave ekip terminali binamız ve destek tesislerimiz yer alıyor. Toplamda 100 milyar Türk lirasını aşan bu yatırımlar tamamlandığında 36 bini aşan bir istihdam sağlayacak, havacılıkta standartları belirleyen referans noktaları olacak. "

Bolat, THY'nin Türkiye ekonomisine 2025 yılında 65 milyar dolarlık katkı sağlayadığına vurgulayarak, bir önceki seneye göre 5 milyar dolarlık bir artış gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yatırımların ekonomik getirisine de değinen Bolat, "Bugün burada başlattığımız yatırım hamleleriyle 2033 hedeflerimize ulaştığımızda ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı da 144 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli, teknoloji ve hizmet ihracatıyla taçlandırarak, küresel havacılığın zirvesine kanatlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat, havacılık sektörüne verdikleri destekler dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere Bakanlık teşkilatına, ilgili kamu kurumlarına, iş ortaklarına ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un nüfusundan fazla turiste ev sahipliği yaptığını, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok yolcunun kenti transit geçiş için kullandığını belirtti.

Ulaşım sektöründeki yatırımların önemine değinerek emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, temeli atılan tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temeli atılıcak tesislere canlı yayınla bağlanıldı ve ilgili yöneticilerden bilgi alındı. Sonrasında Bakan Uraloğlu, Bolat ve protokol üyeleri tarafından uçak kontrol kolu temalı buton ileri itilerek tesislerin temeli atıldı.

Törene, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, THY iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimleri de katıldı.

- Temeli atılan tesisler

Yeni yatırımlar kapsamında, yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak altyapısıyla dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan ve 2027–2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIst Faz-2 projesinin, günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan ve 2027–2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen THY Ana İkram Binası'nın ve Avrupa'nın en büyük yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezlerinden biri olarak 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanan THY Teknik AŞ Motor Bakım Merkezi'nin temeli atıldı.

Ayrıca, THY Teknik AŞ bünyesinde inşa edilecek ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ilave uçak bakım hangarları, lojistik ve dijital dönüşüm vizyonunun önemli adımlarından biri olan ve 2026 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan e-ticaret kompleksi Widect'in, operasyonel sürekliliğin dijital omurgasını oluşturacak ve 2027–2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Veri Merkezi'nin, 2026–2027 döneminde devreye alınacak, geleceğin pilot ve uçuş ekiplerini yetiştirecek Uçuş Eğitim Merkezi'nin, genişleyen operasyon hacmine paralel olarak planlanan ve 2026 yılı içinde tamamlanması hedeflenen THY Ekip Terminali İlave Binası'nın ilk betonu atıldı.

Bu yatırımlar, THY'nin 100. yılını kutlayacağı 2033 hedefleri doğrultusunda, dünyanın en büyük beş filosundan biri olma vizyonunu desteklerken faaliyet kapasitesini, teknik altyapısını ve dijital yetkinliklerini ileriye taşıyan entegre bir büyüme modelinin temelini oluşturuyor.