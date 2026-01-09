ARA
Sanayi üretimi kasım ayında artış gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,5, yıllık ise yüzde 2,4 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı.

 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

