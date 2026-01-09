BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026 raporunu yayımladı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, bu oranın 2025 için tahmin edilen yüzde 2,8'in biraz altında, pandemi öncesi ortalama olan yüzde 3,2'nin de oldukça gerisinde olduğu aktarıldı.

Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Küresel ekonominin dayanıklılık gösterdiği belirtilen raporda, ancak ticaret gerilimleri ile mali zorlukların görünümü gölgelediği uyarısında bulunuldu.

Geçen yıl ABD'nin tarifelerindeki keskin artışlara karşı görülen beklenmedik direncin güçlü tüketici harcamaları ve yavaşlayan enflasyonun desteğiyle büyümeyi sürdürmeye yardımcı olduğu ifade edilen raporda, ancak altta yatan zayıflıkların devam ettiği aktarıldı.

- Yüksek tarifelerin etkisinin 2026'da daha belirgin hale gelmesi bekleniyor

Raporda, zayıf yatırımlar ve sınırlı mali alanın ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu ve dünya ekonomisinin pandemi öncesi döneme kıyasla kalıcı olarak daha yavaş bir büyüme patikasına yerleşebileceği ihtimalini artırdığı ifade edildi.

Ticaret gerilimlerindeki kısmi hafiflemenin uluslararası ticaretteki aksamaları sınırlamaya yardımcı olduğu belirtilen raporda, ancak yüksek tarifelerin etkisinin artan makroekonomik belirsizliklerle birlikte 2026'da daha belirgin hale gelmesinin beklendiği vurgulandı.

Raporda, parasal gevşeme ve iyileşen piyasa duyarlılığıyla finansal koşulların rahatladığı ancak özellikle yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerle bağlantılı sektörlerde değerlemelerin yüksek olması nedeniyle risklerin hala yüksek olduğuna dikkat çekildi.

BM'nin raporunda ayrıca yüksek borç seviyeleri ve borçlanma maliyetlerinin özellikle birçok gelişmekte olan ekonomi için politika alanını kısıtladığı aktarıldı.

- Küresel ticarette ivmenin yavaşlaması öngörülüyor

Raporda, küresel ticaretin 2025'te dirençli olduğunu kanıtladığı ve yüksek politika belirsizliği ile artan tarifelere rağmen beklenenden hızlı şekilde yüzde 3,8 oranında arttığı kaydedildi.

Bunun yılın başlarında sevkiyatların öne çekilmesi ve hizmetler ticaretindeki güçlü büyüme ile desteklendiği belirtilen raporda, ancak ivmenin yavaşlamasının beklendiği ve küresel ticaretin 2026'da yüzde 2,2 artmasının öngörüldüğü aktarıldı.

- Yüksek fiyatlar küresel çapta önemli bir sorun olmaya devam ediyor

Raporda, dezenflasyon devam etse de yüksek fiyatların önemli bir küresel sorun olarak kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Manşet enflasyonun 2024'teki yüzde 4 seviyesinden 2025'te yüzde 3,4'e ve 2026'da yüzde 3,1'e kadar gerilemesinin beklendiği ifade edilen raporda, genel olarak enflasyon ılımlı hale gelse de yüksek fiyatların reel gelirler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

- ABD'nin bu yıl yüzde 2, AB'nin yüzde 1,3 büyümesi tahmin ediliyor

Raporda, ABD'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2 ve gelecek yıl yüzde 2,2 olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin parasal ve mali gevşemenin desteğiyle 2025'teki yüzde 1,9'luk büyüme oranına kıyasla biraz daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ancak zayıflayan iş gücü piyasasının muhtemelen büyüme ivmesi üzerinde baskı oluşturacağı değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Avrupa Birliği'nde de ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1,3 ve 2027'de yüzde 1,6 olmasının beklendiği kaydedildi. Bölge ekonomisinin büyüme tahmininin 2025'teki yüzde 1,5 oranının altında olduğuna dikkat çekilen raporda, ABD'nin yüksek tarifelerinin ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkileyeceğine işaret edildi.

BM'nin raporunda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

- Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,9 büyümesi bekleniyor

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, 2025'te yüzde 3,7 büyüdüğü tahmin edilen ülke ekonomisinin 2026'da yüzde 3,9 ve 2027'de yüzde 4,1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Türkiye'de büyümenin ılımlı seyretmesinin beklendiği ifade edilerek, sıkı para politikası duruşuna rağmen Türkiye'de iç talebin 2025'te dirençli kalmaya devam ettiği ve tüketici güveninin 2023 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca raporda, Türkiye'de enflasyonun düşmeye devam etmesinin öngörüldüğü ancak 2026'da çift haneli seviyelerde kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi.