ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ne?


Altın güne nasıl başladı? 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 194,7 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6 bin 203 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 447 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 628 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında düşüş

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 476 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 472 dolardan işlem görüyor. ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan altının onsunda, emtia endekslerindeki yeniden ayarlamalar ve güçlü doların fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürmesiyle düşüş eğilimi hakim oldu.

Birçok endeks, yıl başından itibaren değerli metallerin ve altının ağırlıklarını yeniden düzenlerken, bu düzenlemelerden dolayı değerli metal fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL