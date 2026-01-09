2026 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Gözler Meclis’e çevrildi

Milyonlarca emekli, en düşük maaşa ilişkin belirlenecek rakama odaklandı. En düşük emekli maaşı artışı bugün yasa teklifi TBMM'ye sunulacak. Öte yandan, maaş artışına ilişkin çeşitli senaryolar da gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
1 Rakam bugün netleşecek
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Rakamın, bugün yapılacak değerlendirmenin ardından kesinleşmesi bekleniyor.
2 En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Asgari ücrete yüzde 27 oranında yapılan artışın ardından memur ve emeklilerin zam oranları da netleşti. Buna göre, memur emeklilerinin maaşları yüzde 18,6 artırılırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisine uygulanacak artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi.
En düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Temmuz 2025 tarihinden beri en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ydi.
3 Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına ilişkin açıklama
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması çalışmalarına ilişkin dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Ancak burada nihai karar, Meclis'imizindir. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz.
Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
4 Olası zam senaryoları neler?
En düşük emekli maaşına ilişkin çeşitli senaryolar da gündeme geldi. Bunlardan biri en düşük maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılması yönündeydi. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseliyor.
4 milyondan fazla emeklinin yararlanacağı bu maaş zammı bütçeye yaklaşık 60 milyar etkisi olacak.
5 Yüzde 18,6'lık zam senaryosu
Diğer senaryoda ise memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık artış oranı esas alınarak hesaplama yapıldı. Bu hesaplamayla ise en düşük emekli maaşı 20 bin 20 TL'ye çıkıyor.