2026 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Gözler Meclis’e çevrildi

Asgari ücrete yüzde 27 oranında yapılan artışın ardından memur ve emeklilerin zam oranları da netleşti. Buna göre, memur emeklilerinin maaşları yüzde 18,6 artırılırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisine uygulanacak artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Temmuz 2025 tarihinden beri en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ydi.