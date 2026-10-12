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Ticaret satışlarında dikkat çeken tablo: Perakende satışlar arttı, iki alanda düşüş yaşandı

TÜİK, ağustos dönemine ait ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Perakende satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre çift haneli yükselirken, motorlu taşıt ticareti ve toptan satış hacminde düşüş görüldü.

Ticaret satışlarında dikkat çeken tablo: Perakende satışlar arttı, iki alanda düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. 

Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,1 oranında artış gösterdi.

Ticaret satışlarında dikkat çeken tablo: Perakende satışlar arttı, iki alanda düşüş yaşandı-1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,2, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.

Ticaret satışlarında dikkat çeken tablo: Perakende satışlar arttı, iki alanda düşüş yaşandı-2
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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