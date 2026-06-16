TÜİK açıkladı: Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin ciro endeksi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 35,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,1, inşaat ciro endeksi yüzde 32,2, ticaret ciro endeksi yüzde 33,5 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 34,3 oranında artış gösterdi.
Toplam ciro aylık yüzde 1,6 oranında arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Nisan ayında aylık yüzde 1,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,7, inşaat ciro endeksi yüzde 6,9 arttı.
Ticaret ciro endeksi ise yüzde 0,6 azalırken, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.