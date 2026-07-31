Apple finansal sonuçlarını açıkladı: Siri AI rüzgarı satışlara da yansıdı! Gelirde %16’lık artış

Apple, 27 Haziran 2026’da sona eren mali yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 109,4 milyar dolar çeyreklik gelir elde ederken, hisse başına kazancı da yüzde 29 artarak 2,02 dolara ulaştı.

Bu rakamlarla Apple, tarihinin en yüksek Haziran çeyreği gelirine ve hisse başına kazancına imza attı. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 50,1 olarak gerçekleşirken, bu orana ve hisse başına kazanca gümrük vergisi iadelerinin de olumlu katkısı oldu.

Çeyrek boyunca iPhone, Mac ve Hizmetler gelirleri Haziran dönemi rekorlarını kırarken, tüm coğrafi bölgelerde çift haneli gelir büyümesi kaydedildi. Ayrıca tüm ana ürün kategorilerinde aktif olarak kullanılan cihaz sayısı dünya genelinde tarihi zirvesine ulaştı.

Şirketin CEO’su Tim Cook, elde edilen güçlü büyümeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, tanıttıkları yepyeni Siri AI teknolojisi ve güncel yazılım yeniliklerinin heyecanını paylaştı. CFO Kevan Parekh ise hem kazanç hem de faaliyet nakit akışındaki rekor performansa dikkat çekti. Öte yandan Apple Yönetim Kurulu, hisse başına 0,27 dolar nakit temettü dağıtılacağını ve ödemenin 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi.