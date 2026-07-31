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Emekli ikramiyesiyle başladığı hayali gerçeğe dönüştürdü: Şimdi ilk hasadı bekliyor

Emekli ikramiyesiyle aldığı 18 dönümlük bakımsız araziyi üretim alanına dönüştüren Şehmus Tik, kurduğu güneş panelleri ve damlama sulama sistemiyle eşiyle birlikte aronya yetiştirerek yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Emekli ikramiyesiyle başladığı hayali gerçeğe dönüştürdü: Şimdi ilk hasadı bekliyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan Şehmus Tik, emekli ikramiyesiyle satın aldığı bakımsız 18 dönümlük araziyi eşiyle birlikte aronya bahçesine çevirdi.

1 Bahçe kurma hayalini gerçekleştirmek için satın aldı

Bahçe kurma hayalini gerçekleştirmek için satın aldı

Şehmus Tik, Seyhan Belediyesi'nde satın alma şefi olarak görev yapmasının ardından 2021'de emekliliğe ayrıldı.

Emekliliğinin ardından bahçe kurma hayalini gerçekleştirebilmek için arazi satın almaya karar veren Tik, emekli ikramiyesiyle ve ailesinden kendisine kalan küçük bir araziyi satarak 4 yıl önce Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'nde engebeli alanda yer alan ve bakımsız durumdaki 18 dönüm tarlayı satın aldı.

2 Güneş paneli yerleştirdi, damlama sulama sistemi kurdu

Güneş paneli yerleştirdi, damlama sulama sistemi kurdu

İş makineleri yardımıyla öncelikle araziyi düzenleyip bakımını gerçekleştiren Tik, bir taraftan da ekimini yapacağı meyveyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

Tik, araştırmalarıyla sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyanın, bölgenin iklimi ve arazi yapısında yetiştirilebileceğini öğrendi.

Bakımını yaptığı arazinin bir bölümüne güneş panelleri yerleştiren, sulama havuzu yaptıran Tik, tarlasına damlama sulama sistemi de kurdu.

3 En büyük destekçisi eşi

En büyük destekçisi eşi

Eşinin de desteğiyle arazisinde aronya yetiştiren Tik, hasat edeceği ilk ürünleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndermeyi hedefliyor.

Şehmus Tik, AA muhabirine, emekliliğinde bahçe kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Araziyi satın aldığında aloe vera üretmeyi düşündüğünü ancak katma değerinin yüksek olması dolayısıyla aronya meyvesini tercih ettiğini anlatan Tik, bu işte en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

4 "Çiftçilik aklıma en son gelecek işlerden biriydi"

"Çiftçilik aklıma en son gelecek işlerden biriydi"

Tik, haftanın üç günü eşiyle bahçeye gelerek büyük bir emekle yetiştirdikleri aronyalarla ilgilendiklerini ifade etti.

Kısa süre sonra ürünün hasadını yapacaklarını belirten Tik, şöyle konuştu:

"İlk ürünümüz olduğu için bayağı mutluyuz, şevkliyiz. Ürünümüz, tahminimce 1 tona yakın veya 750 kilogram civarında hasat olacak. İlk verimimiz olduğu için de bayağı bir heyecanlıyız, iyi olacak diye düşünüyoruz. Çiftçilik aklıma en son gelecek işlerden biriydi ama iyi ki de yapmışım diyorum. Birilerine faydam olacaksa ne mutlu bana."

5 Ürünlerini Türkiye'nin her yerine göndermeyi hedefliyorlar

Ürünlerini Türkiye'nin her yerine göndermeyi hedefliyorlar

Tik, hasadın ardından ilk ürününü Türkiye'nin her yerine göndermeyi hedeflediğini belirtti.

Zeynep Tik de eşiyle bahçede çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

6 "Yorucu ama çok güzel çünkü birilerine faydamız olacak"

"Yorucu ama çok güzel çünkü birilerine faydamız olacak"

Bahçede ilk etapta çiftçilikle ilgili bilgisi olmaması nedeniyle zorlandığını ancak zamanla işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Tik, "Şimdi çok güzel, zevkli. Haftanın üç günü buradayız. Yorucu ama çok güzel çünkü birilerine faydamız olacak." dedi.
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