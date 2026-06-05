TÜİK duyurdu: Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,86 oranında artış gösterdi

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artış, ulaştırmada yüzde 34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,48 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış, ulaştırmada yüzde 2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 31,30 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,74 artış olarak gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans Enflasyon Anketi'ne katılan 17 ekonomist, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,65 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 1,65 doğrultusunda, nisanda yüzde 32,37 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e yükselmesi bekleniyordu.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 olarak hesaplanırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 4,18 artmıştı.