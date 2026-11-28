Yatırımın önemine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımla buradan senelik yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde değerde enerji elde edeceğiz. Kendi enerjimizi kendimiz ürettiğimiz gibi artık bir daha fatura ödemek zorunda kalmayacağız. Fatura giderlerimizi sıfırlamış olacağız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demek.

Burada şehrimizdeki gençlerimize istihdam da sağlamış olacağız. Aslında birçok alanda kazan kazan bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Son günlerde ülkemizde COP31 programı gerçekleştirildi ve Küresel İklim Zirvesi yapıldı. Burada en çok üzerinde durulan konulardan biri de belediyelerin, kamu kurumlarının ve herkesin özellikle yenilenebilir kaynaklara yönelmesi ve bu konularda yatırım yaparak yeşil enerjiyi üretmesi. İnşallah bunu gerçekleştirince biz karbon salınımını azalttığımız gibi karbon ayak izini de azaltmış olacağız."