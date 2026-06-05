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Üretici enflasyonunda mayıs tablosu: Yıllık oran yüzde 28,93'e yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yıllık artış yüzde 28,93 olarak kaydedildi.

Ekonomist
Ekonomist
Üretici enflasyonunda mayıs tablosu: Yıllık oran yüzde 28,93'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,96 artış gösterdi.

Üretici enflasyonunda mayıs tablosu: Yıllık oran yüzde 28,93'e yükseldi-1

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,72 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42,74 artış, imalatta yüzde 30,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,88 artış ve su temininde yüzde 35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 27,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,05 artış, enerjide yüzde 31,45 artış ve sermaye mallarında yüzde 23,73 artış olarak gerçekleşti.

Üretici enflasyonunda mayıs tablosu: Yıllık oran yüzde 28,93'e yükseldi-2

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,85 artış, imalatta yüzde 1,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,04 artış ve su temininde yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,31 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,29 artış, enerjide yüzde 6,60 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,58 artış olarak gerçekleşti.

Üretici enflasyonunda mayıs tablosu: Yıllık oran yüzde 28,93'e yükseldi-3
 

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