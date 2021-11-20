Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme, www.eihale.gov.tr adresinden, IOS ve android işletim sistemli mobil cihazlardan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Sistemle bu yılın 8 aylık döneminde 2 bin 359 araç ve 4 bin 766 eşya grubu ihalesi satışla sonuçlandırıldı ve 397 milyon lira hasılat elde edildi. Hasılat miktarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağlandı.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz üye olabiliyor. Eşya ve araçlar 3 gün ilanda, 3 iş günü de teklife açık tutuluyor. Katılımcıların e-İhale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.

e-İhale gov.tr’de 20 Kasım itibarıyla 172 araç ihaleye çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı itibarıyla ihaledeki araçlar 13 bin 500 TL’den başlıyor 275 bin TL’ye kadar devam ediyor. e-İhale sistemindeki bazı araçlar ve başlangıç fiyatları şöyle: